Сон голышом: эксперты назвали топ-5 убедительных причин отказаться от пижамы

Ложась спать в теплых пижамах, мы теряем свое здоровье, утверждают эксперты.
Спать голышом – не только приятно, но и полезно. Отказ от теплых пижам сделает сон более комфортным и качественным, что позволит чувствовать себя энергичнее.
Эксперты утверждают: нужно избавиться от любой одежды, ложась спать – ни о какой маечке или трусах речи не идет.
Почему полезно спать голяка:
1. Повышается активность
Если после работы не впрыгнуть сразу в теплую пижамку, появляется желание активнее двигаться и выполнять больше важной работы по дому.
2. Свобода движений
Как ни крути, теплые пижамы, особенно если вы выглядите в них, как медвежонок, ограничивают движения во сне. Сон голышом не сковывает движения, и тело принимает наиболее комфортное для себя положение.
3. Сближение с партнером
Специалисты заверяют: если у вас есть партнер, то спать голышом просто показано. Ведь так увеличиваются тактильные ощущения. Подобный подход улучшит отношения между парой.
4. Отсутствие кожных болезней
Наше тело, особенно в холодную пору года постоянно закрыто: на работе и дома, поэтому надо давать ему возможность дышать. Особенно это важно для интимных зон и подмышек, так как снижается риск дерматологических проблем.
5. Понижается гормон стресса - кортизол
Благодаря сну голышом, снижается уровень гормона стресса – кортизола. Этот гормон может вырабатываться в больших количествах, если температура тела повышена. Пижама и одеяло способствуют этому. Когда человек спит голышом, то организм поддерживает температуру, оптимальную для выработки кортизола.
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