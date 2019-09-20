Сон голышом: эксперты назвали топ-5 убедительных причин отказаться от пижамы

Эксперты рассказали, чем полезен сон голышом / novate.ru

Спать голышом – не только приятно, но и полезно. Отказ от теплых пижам сделает сон более комфортным и качественным, что позволит чувствовать себя энергичнее.

Эксперты утверждают: нужно избавиться от любой одежды, ложась спать – ни о какой маечке или трусах речи не идет.

Почему полезно спать голяка:

1. Повышается активность

Если после работы не впрыгнуть сразу в теплую пижамку, появляется желание активнее двигаться и выполнять больше важной работы по дому.

2. Свобода движений

Как ни крути, теплые пижамы, особенно если вы выглядите в них, как медвежонок, ограничивают движения во сне. Сон голышом не сковывает движения, и тело принимает наиболее комфортное для себя положение.

3. Сближение с партнером

Специалисты заверяют: если у вас есть партнер, то спать голышом просто показано. Ведь так увеличиваются тактильные ощущения. Подобный подход улучшит отношения между парой.

4. Отсутствие кожных болезней

Наше тело, особенно в холодную пору года постоянно закрыто: на работе и дома, поэтому надо давать ему возможность дышать. Особенно это важно для интимных зон и подмышек, так как снижается риск дерматологических проблем.

5. Понижается гормон стресса - кортизол

Благодаря сну голышом, снижается уровень гормона стресса – кортизола. Этот гормон может вырабатываться в больших количествах, если температура тела повышена. Пижама и одеяло способствуют этому. Когда человек спит голышом, то организм поддерживает температуру, оптимальную для выработки кортизола.

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