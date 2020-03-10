Врачи рассказали, какое спиртное вреднее всего для здоровья

Вино, алкоголь / Shkolazhizni

Медики-специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались о том, какой спиртной напиток для организма наиболее вреден.

По мнению врачей, наиболее опасными является не какой-то конкретный напиток, а различные смеси в форме коктейлей. Главная проблема тут не столько в содержании спирта, а сколько в разных красителях и других химических веществах, которые в солидном количестве добавляют в такие напитки.

Кроме того, врачи сообщают, что крайне неполезно употреблять заводское пиво. Все дело в том, что большинство корпораций производит напиток из концентрата, а отнюдь не путем естественного брожения.

Напомним, ранее немецкие эксперты провели исследование и определили, какие дозы алкоголя не составляют угрозу как здоровью человека, так и его жизни.