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Коварный алкоголь: какая доза не навредит здоровью - ответ ученых

7 марта 2020, 20:06

Немецкие специалисты проанализировали, сколько пива или вина можно выпить без последствий для здоровья.

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Эксперты назвали безвредную дозу алкоголя / 1zoom.ru

В преддверии женского праздника 8 марта, немецкий эксперты провели исследование и определили, какие дозы алкоголя не принесут вреда здоровью человека.

Всем известно, что употребление больших доз спиртных напитков негативно влияет на усвоение полезных веществ. Если же пить регулярно - развиваются побочные эффекты, которые несут угрозу здоровью и жизни человека.

Самые опасные заболевания, связанные с употреблением алкоголя:

  • цирроз печени,
  • рак печени,
  • панкреатит,
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Регулярное употребление спиртных напитков приводит к развитию ряда побочных эффектов, несущих угрозу как здоровью человека, так и его жизни.

Основным веществом, которое образуется в процессе распада алкоголя является ацетальдегид - он наносит непоправимый вред генетике человека, вызывая токсическое отравление организма.

По сообщению немецких ученых:

  • Для мужчин определена доза алкоголя, наносящая наименьший вред организму. Она составляет 24 грамма чистого алкоголя. В перерасчёте на другие напитки, эта доза равна двум бутылкам пива, или 250 граммам вина.
  • Для женщин оптимальной дозой употребления алкоголя, по мнению специалистов, является 12 грамм чистого алкоголя, что равнозначно одной бутылке пива (0,3 л), или не большому бокалу вина (около 170 г).

Как писал Главред, ученые в результате 20-летних исследований пришли к выводу, что систематические занятия спортом и рациональное питание способны увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Как ранее сообщалось, люди, которые работают по сменам, гораздо чаще сталкиваются с болезнями сердечно-сосудистой системы, чем те, кто регулярно укладываться спать в одно и то же время.

алкоголь 8 мая праздник
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