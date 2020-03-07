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Ученые выяснили, как продлить жизнь на десять лет

7 марта 2020, 01:05

Эксперты считают целебными регулярные физические нагрузки и правильное питание.

Старики
Ученые узнали, как продлить жизнь на десять лет / ZN.UA

Ученые в результате 20-летних исследований пришли к выводу, что систематические занятия спортом и рациональное питание способны увеличить продолжительность жизни человека на десять лет.

Как отмечают исследователи из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, полезные привычки снижают риск преждевременной смерти.

Специалисты наблюдали в течение 20 лет за более чем 100 тысячами пациентов в возрасте от 50 лет. Эксперты выделили группу риска: это люди с низкой физической активностью и избыточным весом, а также поклонники курения, употребления алкоголя и нездоровой пищи.

Читайте такжеУченые выявили опасность позднего ужинаИсследования показали, что сторонники здорового образа жизни могут увеличить прожитые годы на срок до десяти лет. Средний показатель у женщин составил 84,4 года против 73,7 года у женщин с вредными привычками. У мужчин показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Эксперты отмечают, что существует группа риска. Это люди, у которых выявляют неожиданные заболевания – например, онкологию.

Как ранее сообщалось, люди, которые работают по сменам, гораздо чаще сталкиваются с болезнями сердечно-сосудистой системы, чем те, кто регулярно укладываться спать в одно и то же время.

Напомним, врачи назвали популярные блюда, которые быстро приближают инфаркт.

ученые здоровье
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