Врач развенчала миф о "заменителе" медицинских масок

Антисептик не заменит маску, отметила медик.
Антисептический препарат хлоргексидин не стоит считать заменителем медицинских масок для защиты от коронавируса нового типа из Китая.
Этот препарат не заменит маску, рассказала семейный врач Рита Гофман в комментарии Obozrevatel.
Собеседница добавила, что хлоргексидин стоит применять после длительного нахождения в людном месте.
Медик отметила, что раствором препарата малой концентрации можно полоскать рот и горло, обрабатывать передний отдел полости носа. Также хлоргексидином можно обрабатывать руки.
"Когда человек бывает в коллективе и часто бывает на людях в течение дня, в носоглотку попадает огромное количество всяких возбудителей, и вирусных, и бактериальных. Если мы приходим домой и промываем носоглотку в конце длительного рабочего дня, то это оказывает свое действие. Снижается концентрация возбудителей", – сказала врач.
Ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина говорила, что медицинские маски необходимо носить только при тесном контакте здорового человека и больного, при этом в маске должны быть оба.