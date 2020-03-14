Врач развенчала миф о "заменителе" медицинских масок

Хлоргексидин не может заменить медицинские маски, сообщила врач / УНИАН

Антисептический препарат хлоргексидин не стоит считать заменителем медицинских масок для защиты от коронавируса нового типа из Китая.

Этот препарат не заменит маску, рассказала семейный врач Рита Гофман в комментарии Obozrevatel.

Собеседница добавила, что хлоргексидин стоит применять после длительного нахождения в людном месте.

Медик отметила, что раствором препарата малой концентрации можно полоскать рот и горло, обрабатывать передний отдел полости носа. Также хлоргексидином можно обрабатывать руки.

"Когда человек бывает в коллективе и часто бывает на людях в течение дня, в носоглотку попадает огромное количество всяких возбудителей, и вирусных, и бактериальных. Если мы приходим домой и промываем носоглотку в конце длительного рабочего дня, то это оказывает свое действие. Снижается концентрация возбудителей", – сказала врач.

Ранее врач-инфекционист Евгения Менжулина говорила, что медицинские маски необходимо носить только при тесном контакте здорового человека и больного, при этом в маске должны быть оба.