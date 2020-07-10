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В Украину осенью могут придти птичий и свиной грипп: врач рассказала об опасности

Гриппоподобные инфекции опасны для человека по причине их мутации и присутствия COVID-19.

10 июля 2020, 08:50
киев,карантин,погода
Масочный режим в Украине будет и осенью / УНИАН

Такие болезни, как птичий и свиной грипп, которые могут настигнуть Украину уже осенью текущего года, могут быть очень опасными из-за своей склонности к мутационной изменчивости и параллельного присутствия коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала врач-иммунолог Людмила Смолина в комментарии изданию Obozrevatel.

По ее словам, опасность осеннего гриппа состоит в том, что люди не знают, каким образом он мутировал, и какую опасность заболевание будет нести вместе с эпидемией COVID-19.

"Может быть и птичий грипп, может быть и свиной. Для нас это уже не ново. Но любой грипп может быть страшным для нас, потому что мы не знаем, как он промутировал, как он будет поражать вместе с коронавирусом", - считает Смолина.Читайте такжеКоронавирус vs грипп: врач объяснил, что опаснее

Также она не исключила появления осенью вакцины от модификаций вышеуказанных заболеваний и добавила, что меры противовирусной безопасности будут по-прежнему актуальны. Украинцы продолжат пользоваться масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, недавно в Киеве заявили, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине неутешительная – при определенном развитии событий украинцам нужно быть готовыми к продлению карантина до Нового года.

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