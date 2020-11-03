Пульсоксиметр: врач из США рассказал, как он работает и что делать с этой информацией

Намного легче поддерживать уровень кислорода, который только начинает падать, чем опасно низкий.

Проработав 10 дней в больнице Bellevue в Нью-Йорке, доктор Ричард Левитан решил поделиться тем, что он узнал о Covid-19, который, к слову, в Украине распространяется бешеными темпами. В своем интервью для New York Times он рассказал, что слишком много пациентов приходили в больницу с опасно низким уровнем кислорода, что подвергало их риску серьезных осложнений и смерти.

Но простой домашний гаджет, называемый пульсоксиметром, может помочь пациентам быстрее обратиться за помощью, сказал он.

"В больнице, когда я пытаюсь решить, кого отправить домой, большая часть критериев такова:" Какой у вас кислород? Какой у вас пульс? '' - сказал доктор Левитан. "С пульсоксиметром и термометром люди могут быть подготовлены, и их можно диагностировать и лечить, прежде чем они действительно заболеют", - добавляет он.

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Представители здравоохранения разделились во мнениях о том, следует ли рекомендовать домашний мониторинг с помощью пульсоксиметра на широкой основе во время Covid-19. Исследования надежности показывают неоднозначные результаты, и мало указаний о том, как выбрать один из них. Но многие врачи советуют пациентам приобрести его, что делает его незаменимым гаджетом во время пандемии.

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Главред ответил на распространенные вопросы об устройстве, о том, как оно работает и что делать с информацией, которую оно вам дает.

Пульсоксиметр - это небольшое устройство, похожее на зажим для чипа или большую прищепку для одежды. Вы плотно кладете палец внутрь (для большинства требуется ноготь вверх), и через несколько секунд он загорается цифрами, указывающими на уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. У большинства здоровых людей показатель кислорода составляет от 95 до 98 процентов. У некоторых людей с существующими заболеваниями нормальное значение ниже. Если число упадет до 92 или ниже, обратитесь к врачу.

Устройство также покажет ваш пульс. Нормальная частота пульса в состоянии покоя для взрослых колеблется от 60 до 100 ударов в минуту, хотя у спортсменов с более сильной сердечно-сосудистой системой пульс будет ниже.

Совет от профессионала: при чтении пульсоксиметра следует помнить, что многие из них предназначены для чтения лицом к вам, а не тем, кто его носит. Важно читать его правильно, потому как очень легко перепутать цифры 98 и 89.

Когда вы вставляете палец в пульсоксиметр, он пропускает через палец световые волны разной длины (вы ничего не почувствуете). Он нацелен на гемоглобин, белковую молекулу в крови, переносящую кислород. Гемоглобин поглощает разные количества и длины волн света в зависимости от уровня переносимого им кислорода. Пульсоксиметр покажет вам числовое значение - процентное значение, которое указывает уровень насыщения крови кислородом. Если вы за последние 20 лет ходили к врачу, значит, вам приходилось делать пульсоксиметрию.

Устройство лучше работает с более теплыми руками, чем с холодными. А поскольку уровень кислорода может колебаться, рекомендуется проводить измерения несколько раз в день. Также попробуйте его в разных положениях, например, лежа на спине или во время ходьбы. Делайте записи, чтобы при необходимости поделиться с врачом.

Большинство медработников кладут устройство на указательные пальцы, но исследование 37 добровольцев показало, что самые высокие показания были получены на третьем пальце доминирующей руки. Близким вторым был доминирующий большой палец. Итак, если вы правша, используйте средний палец правой руки. Если вы левша, используйте средний палец левой руки. Разница между пальцами небольшая, поэтому, если вы предпочитаете указательный палец, ничего страшного.

Да. Темный лак для ногтей может повлиять на точность считывания. Очень длинные ногти затрудняют правильное введение пальца в зажим.

Если ваше число опускается до 92 или ниже, вам следует посоветоваться с врачом. Но не паникуйте.

Хорошая новость заключается в том, что намного легче поддерживать уровень кислорода, который только начинает падать, чем опасно низкий. Когда в середине марта доктор Анна Мари Чанг, врач отделения неотложной помощи в Филадельфии, дала положительный результат на коронавирус, она почувствовала себя отвратительно, но ее успокоили ежедневные проверки, которые показали нормальный уровень кислорода.

Доктор Чанг, доцент кафедры неотложной медицины и директор клинических исследований Университета Томаса Джефферсона, даже начала чувствовать себя лучше, но продолжала ежедневно контролировать состояние с помощью пульсоксиметра. Однажды утром она почувствовала сильную усталость и увидела, что ее уровень кислорода упал до 88 процентов.

"Я написала своим коллегам СМС и сказала:" Думаю, пора выходить", - сказала она. После госпитализации ее поместили на кислородную маску. Она проводила дни, отдыхая в положении лежа (на животе), потому что это положение открывает легкие.

"Я пробыла там четыре дня, и мне не потребовалась интубация", - сказала доктор Чанг. "Это был просто дополнительный кислород", - добавляет она.

Доктор Левитан отметил, что пациенты с Covid-19 могут испытывать потенциально опасное падение насыщения кислородом без явных проблем с дыханием. Без пульсоксиметра они могут никогда не узнать об этом или привыкнуть к тому, что они чувствуют, несмотря на очень низкий уровень кислорода. К тому времени, когда они попадут в больницу с ощущением одышки, уровень кислорода у них значительно упадет, и у них может быть очень запущенная пневмония Covid.

Возможно, домашний монитор может давать неверные показания или использоваться неправильно, что побуждает пациента обращаться за помощью без необходимости. Если вы или кто-то в вашем доме показывает очень низкое значение, вы можете протестировать свое устройство на здоровом человеке, чтобы убедиться, что оно работает правильно, и обсудить это со своим врачом.

И домашний мониторинг не должен вызывать у вас ложного чувства безопасности. Не игнорируйте физические симптомы, даже если у вас нормальный уровень кислорода. Вы все равно должны вызвать врача, если у вас сильная одышка, высокая температура, спутанность сознания или любой другой симптом. Преимущество мониторинга состоит в том, что он потенциально может выявить ухудшение здоровья дыхательных путей до того, как вы его почувствуете. И если вы чувствуете себя действительно плохо - как это бывает у многих пациентов с Covid в течение нескольких недель - нормальный уровень кислорода может немного облегчить стресс от болезни.

Данные исследований домашних мониторов неоднозначны, но они имеют тенденцию быть точными в пределах нескольких процентных пунктов. В аптеках вы можете найти мониторы по цене от 20 до 50 долларов, в то время как некоторые продаются в Интернете по цене от 200 долларов. Более высокая цена не гарантирует лучший монитор.

"Потребительские модели очень надежны, - сказал доктор Левитан.

Специалисты советуют пока придерживаться технологии клипсования пальцев. Новые носимые устройства и приложения на основе камер используют другую технологию для измерения насыщения кислородом, и до сих пор большинство этих продуктов кажутся ненадежными. В исследовании 2019 года, опубликованном в Американском журнале экстренной медицины, были протестированы три приложения для iPhone, которые предлагали функцию пульсоксиметрии, но все они не достигли цели. Авторы пришли к выводу, что приложения были "неточными" и "не имели возможности точно определять гипоксию".

Если вы не можете найти пульсоксиметр прямо сейчас, вы, вероятно, найдете такой, который будет доставлен в течение нескольких недель или месяцев. Если вы заболели и у вас нет домашнего пульсоксиметра, не паникуйте. Большинство людей прекрасно обходятся без них. Вы также можете одолжить один у друга (их легко продезинфицировать) или поговорить со своим врачом о проверке уровня кислорода в центре неотложной помощи.