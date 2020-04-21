"Лучше любых сладостей": с чем пить чай

К чаю можно брать домашнюю выпечку, в которой мало сахара, сообщила эксперт.
Пить чай после еды не обязательно с чем-то сладким, лучше любых сладостей к этому напитку подойдут два ломтика сыра и 30 грамм орешков.
К чаю можно взять цельнозерновые крекеры, попкорн или просто фрукты/ягоды, посоветовала в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.
Эксперт добавила, что к чаю вместо сладостей можно взять домашнюю выпечку, в составе которой немного сахара.
Что можно взять к чаю вместо сладкого – совет от диетолога:
- Фруктово-ягодные снеки;
- Пастила без сахара;
- Натуральный йогурт с фруктами или чайной ложкой меда.
Ранее диетологи сообщили, как можно перестать есть сладости. Эксперты посоветовали отказаться от сладостей во время работы, постепенно уменьшать количество съеденного и запивать сладкое водой.