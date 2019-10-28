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Дивовласа Повітруля та цар жаху Вій: як зробити Хеловін 2019 щиро українським

28 октября 2019, 02:30

Главред обрав топ-5 дивовижних образів на Хеловін 2019.

  • Вій Соцмережі
  • Волколак Соцмережі
  • Повітруля Соцмережі
  • Повітруля Соцмережі
  • Мавка Соцмережі
  • Упир Соцмережі
  • Скарбник Соцмережі

Хеловін в Україні 2019 року відсвяткують уже цього тижня. Це буде четвер, як завжди 31 жовтня.

Саме час обирати костюми на Хеловін, маски та прикраси.

Для тих, хто бажає на свято Хеловін виглядати щиро по-українськи, Главред пропонує деякі образи на Хеловін суто національні, з рідного колориту та фольклору.

Костюми та макіяж на Хеловін

Ми обрали топ-5 дивовижних образів на Хеловін 2019:

  1. Вій – король жаху та володар української нечисті. Лахи можна зробити з простирадл. Мейк ап на Хеловін робити у сірих та чорних тонах.
  2. Волколак – слов’янський перевертень Тут знадобляться шкури (хоча б парка с капюшоном із міховою оторочкою).
  3. Повітруля – дочка гірських вітрів з Карпат, найчастіше руда (хна вам на допомогу). Можна зробити крила, а можна задовольнитися тканинними серпанками, як у східних одалісок.
  4. Мавка. Тут головне – зелений, "лісовий" колір. Макіяж на Хеловін красуні-мавки повинні робити у зелених та золотих (адже ж осінь на дворі) тонах. Можна намалювати квіти та віточки на обличчі. А можна – купити відповідні маски на Хеловін або тимчасові тату (тату-квіток наразі вистачає).
  5. Упир – син чорта та відьми. Наш слов’янський вампір. Але зовні більш схожий на зомбі, адже упирів легенди описують як рухомі трупи.

А для тих, хто хоче більш унікальний та оригінальний образ на Хелоуін – бонусом пропонуємо образ Скарбника. Він скарби береже, а будинки захищає від злодіїв. Цей дух служив господареві за його життя, а коли той помирав — забирав собі його душу.

Виглядає як старий дід у капелюху та з бородою. Обличчя має сіре, одягнутий бідно.

Більше читайте у нашому матеріалі Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи для девушек и мужчин на фото, легкий и страшный грим.

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