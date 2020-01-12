Старый Новый год и Щедрый вечер 2020 – что нельзя делать, а что надо

Старый Новый год 2020 – приметы и что нельзя делать ни в коем случае / 1zoom.ru

Старый Новый год 2020 уже на носу. Пора вспомнить самые известные и значимые приметы на Старый Новый год.

О подготовке к празднику, его приметах и традициях, что нельзя делать в этот день, а что нужно – читайте в наших материалах 13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы и День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

Большинство примет праздника связно с деньгами и числом 13 (это связано с тем, когда празднуют Старый Новый год – как раз в ночь с 13-го на 14-е число).

В первую очередь речь пойдет о приметах запретных: то есть в долг нельзя давать, самому не просить, мелочь не пересчитывать (с слезам и бедности), цифру 13 вслух не называть, по 13 человек компанией не собираться и пр.

Читайте такжеС наступающим Старым Новым годом 2020 – открытки и тексты прикольныеНо есть и приметы-обряды на Старый Новый год. Они тоже связаны с деньгами и пестованием своего материального благополучия.

Так, чтобы привлечь деньги в кошелек или в дом – на Старый Новый год умываются мелочью (считать ее перед этим не надо, помните же, да?). Главное требование – чтоб ни одной монетки при этом из рук не выпало в процессе.

Также стараются организовать всё так, чтоб первым после полуночи порог дома переступал мужчина. Тогда, мол, вместе с ним деньги и удача в дом приходят. А вот если женщина – к бедам и неприятностям.

Из остальных традиций дня – просить прощения за нанесенные обиды, мириться то есть, и гадать на любовь и судьбу.

Также 13 января приметы дня подсказывали, какой будет весна и год в целом:

если ночь на 14 января ясная и звездная – то весна ранняя, а лето – жаркое, а вот если морозная ночь – загостится зима;

солнце взойдет высоко – год счастливым будет;

если ветер с юга дует – жаркий, но благополучный год; с востока – фрукты уродятся; с запада – молока и рыбы в изобилии будет.

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