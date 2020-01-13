Старый Новый год, свято Василя и Обрезание Господне – что нельзя делать в этот день

Старый Новый год 2020 и День Василия 14 января – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

14 января 2020 – праздник сразу и церковный, и светский. В этот день отмечаются одновременно православные праздники Обрезание Господне и свято Василя. К тому же и верующие, и люди неверующие гуляют нынче Старый Новый год 2020.

Как поздравить с праздником – читайте в наших материалах Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические и Привітання з Старим Новим роком 2020 – картинки та тексти вишукані.

Во всех православных храмах идут праздничные богослужения. Но поста нет, так что хозяйки смело подают на стол свинину и прочие вкусности.

При этом свинина символизирует богатство, блюда из кролика – успех, а из курицы – свободную жизнь. Правда, суеверные люди рыбу и птицу на праздник Обрезания Господня и День Василия стараются не есть – чтоб из дому счастье не "уплыло" или же не "улетело".

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Молитвы в честь праздника вы найдете в нашем материале Все, что нужно знать о празднике Обрезание Господне – от запретов до поздравлений.

А День Василия отмечается в честь дня памяти святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Подробнее читайте в нашем материале День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

14 января: что нельзя делать, а что нужно

С утра 14 января ходять посевать. Подробнее об этом читайте в наших материалах І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня и Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать (какими крупами нельзя посевать, примеры и тексты щедриков и посевалок и пр.).

Сами праздники отмечают в светлой чистой одежде. Лучше всего надеть что-то новое, прикупленное специально к этому дню: тогда весь год тогда будет удачным.

По народным поверьям, 14 января нельзя:

ругаться и злословить, о плохом думать;

отказывать в помощи или прощении – особенно после прямой просьбы;

работать по дому – особенно подметать крупу после посевания: ее не собирают с пола минимум до заката;

праздновать в одиночестве или исключительно женском кругу – а то один весь год куковать будешь;

выносить мусор и/или занимать деньги – к бедности.

14 января: приметы

Туман в этот день обещает урожайный год. Звездное небо – тоже очень хорошо: ягоды уродят. Да и метель неплохо: орехов много соберешь в конце года.