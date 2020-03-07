Зеленский высказался о 8 марта и поделился своими планами

Зеленский рассказал о праздновании 8 марта / скриншот theguardian.com

Накануне женского праздника 8 марта ученые дали ответ, сколько алкоголя не нанесет вреда здоровью человека, а президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением о празднике весны.

"8 марта нужно "обязательно отмечать, ведь праздник касается женщин, наших лучших, потому что в Украине они лучшие. Это такая возможность, это такой кайф!", - цитирует лидера украинцев его пресс-служба.

8 марта Владимир Зеленский отпразднует с женой и дочкой, а своей маме, живущей в Кривом Роге, отправит цветы.

Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".