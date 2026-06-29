30 июня - "вторая Пасха": зачем верующие должны покрасить 13 яиц

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 30 июня
- Что можно делать 30 июня
- Что нельзя делать 30 июня
В понедельник, 30 июня, православные верующие чтят Собор двенадцати апостолов - праздник, посвященный ближайшим ученикам Иисуса Христа, которым было доверено распространение христианской веры по всему миру. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 30 июня
К числу двенадцати апостолов относят: Петра, Андрея, Иакова (сына Зеведея), Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова (сына Алфея), Иуду Фаддея, Симона Кананита и Матфия (заменившего Иуду Искариота).
Каждый из апостолов прошел собственный путь служения, однако всех их объединяли непоколебимая вера, преданность Христу и готовность нести его учение, несмотря на преследования и тяжелые испытания. Именно поэтому праздник символизирует духовное единство, самоотверженность и верность христианским идеалам.
В этот день в православных храмах проходят торжественные богослужения, во время которых вспоминают подвиг апостолов, читают евангельские отрывки об их призвании и миссионерском служении. Верующие обращаются к святым ученикам Христа с молитвами об укреплении веры, даровании мудрости, помощи в принятии важных решений и духовной защите.
Согласно народной традиции, на Собор двенадцати апостолов в некоторых регионах Украины также вновь красят крашанки. Этот обычай сохранился еще со времен, когда праздник тесно связывали с пасхальным циклом. Освященные яйца раздавали родным, соседям и нуждающимся как символ благословения, мира и Божьей благодати.
Приметы 30 июня
- Если утро туманное - лето будет теплым, но с периодическими дождями.
- Ясное небо к вечеру - июль будет сухим и солнечным.
- Громко поют птицы - к теплой стабильной погоде.
Что нельзя делать 30 июня
В этот день не рекомендуют стричь волосы или ногти, чтобы не отрезать удачу. Не советуют работать в огороде - считалось, что такой труд будет напрасным и не принесет результата. Также избегают ссор, особенно с родными, потому что это может затянуть конфликты и привлечь период неудач.
Что можно делать 30 июня
В народной традиции Собор 12 апостолов иногда называют "второй Пасхой". По обычаю в этот день красят 13 яиц (крашенок): двенадцать - в честь апостолов - и одно - для Христа. Чаще всего их окрашивают в желтый цвет как символ солнца, жизненной силы и воскресения.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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