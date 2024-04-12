Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста

Главред расскажет, какой религиозный праздник 13 апреля и что нельзя делать в этот святой день.

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Праздник 13 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

13 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

Какой праздник 13 апреля

В Украине и мире 13 апреля отмечают такие праздники:

видео дня

День эрудита

Международный день поцелуев

Церковный праздник 13 апреля

По новому церковному календарю, 13 апреля в Украине чтят память священномученика Артемона и в этот день поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

Из преданий известно, что святой Артемон родился в религиозной семье в Лаодикии Сирийской. За усердное отношение к богослужениям он был получил сан диакона, а через 28 лет стал священником. Когда язычники начали преследование христиан, пресвитер Лаодикийский Артемон к тому времени был уже старцем. Заручившись поддержкой святителя этого города Сисиния он пробрался в капище богини Артемиды, где разбил и сжег языческих идолов.

Тогда императорский военачальник Патрикий приказал бросить Артемона в котел со смолой, но тогда будто бы два ангела в виде орлов схватили и бросили в смолу самого Патрикия. Известно, что святой в 303 году погиб мученической смертью.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 13 апреля

В этот день нельзя плохо говорить об умерших родных и знакомых.

Не стоит впадать в депрессию, грустить и плакать, чтобы не навлечь на себя беду.

В этот день нельзя отказывать в помощи и милостыне.

День Ангела 13 апреля

13 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Дмитрий, Георгий, Марфа.

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