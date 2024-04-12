УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста

Юлия Закрепа
12 апреля 2024, 11:59
Главред расскажет, какой религиозный праздник 13 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста
Праздник 13 апреля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

13 апреля - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

Какой праздник 13 апреля

В Украине и мире 13 апреля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День эрудита
  • Международный день поцелуев

Церковный праздник 13 апреля

По новому церковному календарю, 13 апреля в Украине чтят память священномученика Артемона и в этот день поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

Из преданий известно, что святой Артемон родился в религиозной семье в Лаодикии Сирийской. За усердное отношение к богослужениям он был получил сан диакона, а через 28 лет стал священником. Когда язычники начали преследование христиан, пресвитер Лаодикийский Артемон к тому времени был уже старцем. Заручившись поддержкой святителя этого города Сисиния он пробрался в капище богини Артемиды, где разбил и сжег языческих идолов.

Тогда императорский военачальник Патрикий приказал бросить Артемона в котел со смолой, но тогда будто бы два ангела в виде орлов схватили и бросили в смолу самого Патрикия. Известно, что святой в 303 году погиб мученической смертью.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 13 апреля

  • В этот день нельзя плохо говорить об умерших родных и знакомых.
  • Не стоит впадать в депрессию, грустить и плакать, чтобы не навлечь на себя беду.
  • В этот день нельзя отказывать в помощи и милостыне.

День Ангела 13 апреля

13 апреля День Ангела отмечают владельцы таких имен как Дмитрий, Георгий, Марфа.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник апрель календарь праздников интересные новости
Реклама

Главное за день

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

12:42 Украина
Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

11:18 Украина
Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

10:05 Украина
Все главные новости

Популярное

«Вместе с Тоней»: Ольга Сумская огорошила поклонников во время прогулки в Киеве 29660

"Вместе с Тоней": Ольга Сумская огорошила поклонников во время прогулки в Киеве

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода 6804

Влупят дожди и грозы: какие регионы уже скоро атакует мощная непогода

Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции 2675

Совсем сдал: Игорь Николаев напугал своим видом после операции

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте 1597

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Последние новости

13:35

Есть дома почти у каждого: королевский садовник назвал самые полезные растения

13:14

Грустный Уильям повел старшего сына на матч

12:56

70 тысяч грн: Шмыгаль рассказал каким военным положена новая доплата

12:42

Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

12:38

Чем очистить кастрюлю внутри от накипи: способ, который поможет хозяйкамВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:21

Переходить черту категорически не рекомендуют: сколько творога можно есть в деньВидео

12:07

"Доверие к США под вопросом": Сикорский упрекнул Штаты за задержку помощи УкраинеВидео

11:59

Церковный праздник 13 апреля: что нельзя делать в поминальную субботу Великого поста

11:18

Угроза краха обороны Украины: в Bloomberg оценили критическую ситуацию в стране

Реклама
11:17

Платить за свет по тройному тарифу: кого из украинцев заставят

11:14

"Солдат вышкребают отовсюду": РФ отправляет на войну в Украину Тихоокеанский флот

11:11

Причина довольно гадкая: откуда на самом деле на пляже появляется белый песокВидео

10:44

Пугачева разрешила своим знакомым усыновить ребенка из ее семьи

10:38

Моника Беллуччи вышла в свет с бойфрендом-легендарным режиссером

10:23

Что будет с организмом, если есть семена подсолнечника с кожурой: ответ ученыхВидео

10:18

Роскошная Джоли вывела свою 15-летнюю дочь от Брэда Питта в свет

10:05

Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

09:58

РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории: ситуация на фронте

09:53

ООН выдает деньги украинцам: где и кто имеет право на помощь

09:29

Россияне прорвались в Крынках: в ISW раскрыли серьезную ситуацию на фронте

Реклама
09:21

Гороскоп на завтра 13 апреля: Тельцам - карма в действии, Козерогам - важное решение

08:56

Нужно добавить лишь одну вещь: как навсегда защитить сад от слизнейВидео

08:53

Можно ли восстановить Трипольскую ТЭС: ответ Центрэнерго

08:53

"Новизна" ракетных атак РФ: полковник предупредил украинцев об изменении тактики

08:20

США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16

08:10

Украинцам следует готовиться к массовым веерным отключениям светамнение

07:28

Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру: вспыхнул пожар

07:25

Как убрать застарелый камень в унитазе: давно забытый, но очень хороший способВидео

06:44

Чем отмыть кастрюлю от нагара внутри: простой, но очень эффективный способВидео

06:40

РФ использует тактику как в Авдеевке еще в одном украинском городе - ISW

06:10

Ситуация с европейской поддержкой Украины рискует существенно ухудшитьсямнение

05:34

Не все так просто: из чего на самом деле делают кукурузные палочки

05:00

Мощная молитва за украинского воина: какие слова защитят ВСУ от врага

04:38

Чтобы была "лечебной": как выбрать качественную минеральную воду в магазинеВидео

03:00

Известный украинец сделал подарок с подтекстом для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы

02:40

Не помещается в декольте: Мурат Налчаджиоглу похвастался новой пассией

02:19

Можно ли отказаться от мобилизации в Украине и чем это грозит: ответ юриста

01:35

Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразитВидео

00:00

Определить тип кожи получится за минуты: самый простой тест от специалиста

11 апреля, четверг
23:59

Бывшая жена Остапчука призналась в чувствах к шоумену

Реклама
23:58

В небе будет не одна "птичка": Норвегия назвала количество F-16, которые отдаст Украине

23:16

"Ракеты позволяют бить по всей Украине": спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ

23:09

85-летнюю королеву Испании экстренно госпитализировали

22:52

Уилл Смит готовится к большому возвращению в кино: что сыграет актер

22:32

Не ракеты: Кулеба назвал главную причину уничтожения Трипольской ТЭС

21:54

РФ обстреляла две ТЭЦ и подстанцию: Терехов раскрыл ситуацию со светом в Харькове

21:53

Путин признал энергетический террор Украины: придумал жалкую "пугалку"

21:48

Звезда шоу "Лига Смеха" и воин Виктор Розовый получил тяжелое ранение в голову

21:37

Ричард Гир появился на публике: как сильно изменился 74-летний актер

21:19

"Течет" и плохо пахнет: как избавиться от конденсата в холодильнике

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКитайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять