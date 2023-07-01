Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 1 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 1 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 1 июля

День архитектуры Украины

День Канады

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видео дня

Церковный праздник 1 июля

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79). Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правление Веспасиана (70-79) служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием, к нему с глубоким уважением относились воины и граждане Триполи за его добродетели.

Кто родился 1 июля?

1 июля родились:

Георг Кристоф Лихтенберг, немецкий ученый-физик, в честь которого названы открытые им фигуры Лихтенберга.

Иосиф Шкловский, украинский советский астроном, астрофизик.

Олег Штуль-Жданович, украинский политический и военный деятель.

День ангела 1 июля (именины)

В этот день именины празднуют 1 июля: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.

С Днем ангела картинка / Фото: Главред