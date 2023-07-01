Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июля

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 1 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 1 июля
- День архитектуры Украины
- День Канады
Церковный праздник 1 июля
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79). Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правление Веспасиана (70-79) служил военачальником в императорских войсках в финикийском городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием, к нему с глубоким уважением относились воины и граждане Триполи за его добродетели.
Кто родился 1 июля?
1 июля родились:
Георг Кристоф Лихтенберг, немецкий ученый-физик, в честь которого названы открытые им фигуры Лихтенберга.
Иосиф Шкловский, украинский советский астроном, астрофизик.
Олег Штуль-Жданович, украинский политический и военный деятель.
День ангела 1 июля (именины)
В этот день именины празднуют 1 июля: Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.