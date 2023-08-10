Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 10 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 10 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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какой сегодня праздник и у кого День ангела 10 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

10 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 10 августа

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Церковный праздник 10 августа

10 августа православная церковь почитает память 7 апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать 7 человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были избраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.

Кто родился 10 августа?

10 августа родились:

Вениамин Смехов, киноактер.

Роман Лубкивский, украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат.

Розанна Аркетт, американская киноактриса (Голубая бездна, Бежать некуда, Криминальное чтиво).

Антонио Бандерас, испанский киноактер

День ангела 10 августа (именины)

В этот день именины празднуют Акакий, Антонина, Доримедонт, Дросида, Евстафий, Ефим, Ирина, Моисей, Никанор, Павел, Пармен, Питирим, Прохор, Тимон, Юлиан.

С днем ангела картинки / Фото: Главред