Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 10 августа

10 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 10 августа
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Церковный праздник 10 августа
10 августа православная церковь почитает память 7 апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. 12 главных апостолов созвали всех своих учеников и попросили их выбрать 7 человек, которые могли бы заботиться о создании уюта, заниматься бытовыми вопросами братства, раздавать милостыню нищим. В результате голосования были избраны Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. В честь Пармена и Прохора установлен праздник в этот день.
Кто родился 10 августа?
10 августа родились:
- Вениамин Смехов, киноактер.
- Роман Лубкивский, украинский писатель, государственный и общественный деятель, дипломат.
- Розанна Аркетт, американская киноактриса (Голубая бездна, Бежать некуда, Криминальное чтиво).
- Антонио Бандерас, испанский киноактер
День ангела 10 августа (именины)
В этот день именины празднуют Акакий, Антонина, Доримедонт, Дросида, Евстафий, Ефим, Ирина, Моисей, Никанор, Павел, Пармен, Питирим, Прохор, Тимон, Юлиан.