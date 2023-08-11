Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 11 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

11 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 11 августа

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День президентской шутки видео дня

Церковный праздник 11 августа

11 августа — Рождество Николая Чудотворца, один из самых почитаемых христианских праздников в Украине.

День памяти святого мученика Каллиника Киликийского

Кто родился 11 августа?

11 августа родились:

Христиан Эйкман, голландский физик, открыл витамин B1, Нобелевский лауреат

Петр Сова, археолог, исследовал полеолитические и средневековые памятники Закарпатья.

Белецкая Вера Ефимовна, украинский фольклорист и этнограф.

День ангела 11 августа (именины)

В этот день именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим.

С днем ангела картинки / Фото: Главред