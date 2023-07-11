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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 июля

Сергей Кущ
11 июля 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 11 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела
Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 11 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какие праздники 11 июля

  • Всемирный день народонаселения
  • Всемирный день шоколада

видео дня

Церковный праздник 11 июля

11 июля в церковном календаре – перенос мощей Кира и Иоанна. Перенесение мощей святых мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Конопы, близ Александрии (где они пострадали в 311 году) в близлежащее селение Мануфин было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи.

Патриарх Феофил хотел очистить это место от бесов, но не успел. Его желание выполнил сменивший его на Александрийской кафедре святой Патриарх Кирилл. Он усердно молился об исполнении святого намерения. В видении святителю явился Ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна.

Святейший Патриарх Кирилл исполнил повеление Ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников.С тех пор это место очистилось от вражеской силы, молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса, исцеления больных и недужных.

Кто родился 11 июля?

11 июля родились:

  • Джорджо Армани, итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров, глава дома моды своего имени
  • Борис Нечерда, украинский поэт-шестидесятник
  • Олег Гуцуляк, украинский писатель, философ

День ангела 11 июля (именины)

В этот день именины празднуют Герман, Иван, Кир, Павел, Сергей.

Картинки с Днем Ангела
Картинки с Днем Ангела / Фото: Главред

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