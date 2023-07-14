Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 14 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 13 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 14 июля

День взятия Бастилии – является национальным днем Французской республики и празднуется ежегодно 14 июля. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции –14 июля 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму.

Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

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Церковный праздник 14 июля

Бессребреники Косма и Дамиан имели дар исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Римский император Карин пытался принудить их принести в жертву языческим богам, но внезапно сильно заболел и был вынужден обратиться за их помощью. Братья его исцелили, после чего император отпустил их с почестями.

Братья никогда не брали платы, однако однажды исцеленная женщина, желая отблагодарить Дамиана, уговорила его принять три яйца. Святой не смог отказать и принял дар. Когда Косма об этом узнал, то потребовал, чтобы после смерти его похоронили отдельно от брата.

Кто родился 14 июля?

14 июля родились:

Лино Вентура, итальянский киноактер.

Нодар Думбадзе, грузинский писатель.

Карел Готт, чешский эстрадный певец.

Иван Пуховой, украинский ученый, педагог, изобретатель.

День ангела 14 июля (именины)

В этот день именины празднуют Ангелина, Дамиан (Демьян), Кузьма, Пётр.

С Днем ангела картинка / Фото: Главред