Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июля

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 13 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 14 июля
День взятия Бастилии – является национальным днем Французской республики и празднуется ежегодно 14 июля. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции –14 июля 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму.
Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.
Церковный праздник 14 июля
Бессребреники Косма и Дамиан имели дар исцелять телесные и душевные недуги силой молитвы. Римский император Карин пытался принудить их принести в жертву языческим богам, но внезапно сильно заболел и был вынужден обратиться за их помощью. Братья его исцелили, после чего император отпустил их с почестями.
Братья никогда не брали платы, однако однажды исцеленная женщина, желая отблагодарить Дамиана, уговорила его принять три яйца. Святой не смог отказать и принял дар. Когда Косма об этом узнал, то потребовал, чтобы после смерти его похоронили отдельно от брата.
Кто родился 14 июля?
14 июля родились:
- Лино Вентура, итальянский киноактер.
- Нодар Думбадзе, грузинский писатель.
- Карел Готт, чешский эстрадный певец.
- Иван Пуховой, украинский ученый, педагог, изобретатель.
День ангела 14 июля (именины)
В этот день именины празднуют Ангелина, Дамиан (Демьян), Кузьма, Пётр.