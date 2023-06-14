Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июня

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 14 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 14 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 14 июня

14 июня – Международный день натуристов (нудистов). Возникло событие в США в 1976 году.

14 июня – День кофейных зерен. Особое событие для настоящих кофеманов.

14 июня — Международный день ванны.

14 июня — Всемирный день вязания.

14 июня – Всемирный день донора крови. Событие было основано Организацией Объединенных Наций 23 мая 2005 года.

14 июня – Международный день блогера (InWeDay)

Церковный праздник 14 июня

Народный праздник Устинов день отмечается 14 июня 2023 года (по старому стилю – 1 июня). В православном церковном календаре это дата почтения памяти двух святых с одним именем: Иустина Философа и Иустина Римского, а также других мучеников, которые пострадали в одно и то же время.

Кто родился 14 июня?

14 июня родились:

Дмитрий Миллер, украинский историк, исследователь истории Гетманщины и Слобожанщины.

Александр Мурашко, украинский художник, педагог и общественный деятель.

Джером Клапка Джером, английский писатель, наиболее известный благодаря роману-путешествию "Трое в лодке".

Вячеслав Липинский, украинский историк, общественный деятель, теоретик гетманата.

День ангела 14 июня (именины)

В этот день именины празднуют Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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