Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 14 июня

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 14 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 14 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 14 июня
- 14 июня – Международный день натуристов (нудистов). Возникло событие в США в 1976 году.
- 14 июня – День кофейных зерен. Особое событие для настоящих кофеманов.
- 14 июня — Международный день ванны.
- 14 июня — Всемирный день вязания.
- 14 июня – Всемирный день донора крови. Событие было основано Организацией Объединенных Наций 23 мая 2005 года.
- 14 июня – Международный день блогера (InWeDay)
Церковный праздник 14 июня
Народный праздник Устинов день отмечается 14 июня 2023 года (по старому стилю – 1 июня). В православном церковном календаре это дата почтения памяти двух святых с одним именем: Иустина Философа и Иустина Римского, а также других мучеников, которые пострадали в одно и то же время.
Кто родился 14 июня?
14 июня родились:
- Дмитрий Миллер, украинский историк, исследователь истории Гетманщины и Слобожанщины.
- Александр Мурашко, украинский художник, педагог и общественный деятель.
- Джером Клапка Джером, английский писатель, наиболее известный благодаря роману-путешествию "Трое в лодке".
- Вячеслав Липинский, украинский историк, общественный деятель, теоретик гетманата.
День ангела 14 июня (именины)
В этот день именины празднуют Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.
Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:
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