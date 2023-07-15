Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 15 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 15 июля
- Всемирный день навыков молодежи
- День украинских миротворцев
Церковный праздник 15 июля
Святитель Фотий был митрополитом Киевским и всея Руси. Святой занимался подъемом духовного значения, материальной обеспеченности и благолепия храмов Московской кафедры. Благосостояние Церкви позволяло Фотию ощутимо помогать Константинопольскому Патриархату, а также укреплять международное значение Православной Церкви и Киевской Руси.
Митрополит - автор многих посланий и поучений, среди которых "Чин избрания и поставления епископов", "Поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей", "Духовное завещание".
Кто родился 15 июля?
15 июля родились:
- Рембрандт ван Рейн, голландский художник.
- Павел Заблоцкий-Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 работ по хирургии и стоматологии, анастезиолог-новатор. Брат Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского.
- Александр Хвыля, украинский актер.
День ангела 15 июля (именины)
В этот день именины празднуют Фотий, Ювеналий.