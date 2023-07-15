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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля

Сергей Кущ
15 июля 2023, 04:00
59
Мы расскажем, кому посвящен День ангела 15 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля
какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 15 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 15 июля

  • Всемирный день навыков молодежи
  • День украинских миротворцев

видео дня

Церковный праздник 15 июля

Святитель Фотий был митрополитом Киевским и всея Руси. Святой занимался подъемом духовного значения, материальной обеспеченности и благолепия храмов Московской кафедры. Благосостояние Церкви позволяло Фотию ощутимо помогать Константинопольскому Патриархату, а также укреплять международное значение Православной Церкви и Киевской Руси.

Митрополит - автор многих посланий и поучений, среди которых "Чин избрания и поставления епископов", "Поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей", "Духовное завещание"‎.

Кто родился 15 июля?

15 июля родились:

  • Рембрандт ван Рейн, голландский художник.
  • Павел Заблоцкий-Десятовский, украинский врач, ботаник, этнограф, автор 40 работ по хирургии и стоматологии, анастезиолог-новатор. Брат Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского и Михаила Парфеновича Заблоцкого-Десятовского.
  • Александр Хвыля, украинский актер.

День ангела 15 июля (именины)

В этот день именины празднуют Фотий, Ювеналий.

С Днем ангела картинка
С Днем ангела картинка / Фото: Главред

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