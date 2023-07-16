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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

Сергей Кущ
16 июля 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 16 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля
какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 16 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 16 июля

  • День бухгалтера Украины
  • День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности)
  • Всемирный день змей

видео дня

Церковный праздник 16 июля

16 июля, православные христиане чтят память мученика Иакинфа. Иакинф родился в христианской семье, однако был прислужником у царя-язычника Траяна. Однажды, во время царского пиршества, он заперся в своей комнате и молился Иисусу Христу, пока Траян и его гости принимали идоложертвенную пищу. Когда один из слуг услышал слова молитвы, то донес царю, что Иакинф отрекается от языческих богов.

Юношу привели к царю и предложили вкусить жертвенной пищи, но Иакинф отказался и объявил себя христианином. Его долго пытали, а затем бросил в темницу, морили голодом и жаждой. Через время один из стражников, который принес ему языческие угощения, увидел возле тела Иакинфа двух ангелов, которые обернули его в светлый наряд и надели на голову венец.

Мучители обнаружили его бездыханное тело. Юноше было всего 20 лет. Иакинфа не стало в 108 году в Риме. Мощи святого впоследствии перенесли в Кесарию.

Кто родился 16 июля?

16 июля родились:

  • Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино.
  • Анна Ризатдинова, украинская спортсменка, художественная гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных турниров.
  • Ларри Сэнгер, один из основателей Википедии.

День ангела 16 июля (именины)

В этот день именины празднуют Лукьян, Клавдий, Ипатий, Павел, Дионисий, Дмитрий, Михаил, Юлиан.

С Днем ангела картинка
С Днем ангела картинка / Фото: Главред

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