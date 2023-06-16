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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июня

Сергей Кущ
16 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 16 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июня
какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 16 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 16 июня

16 июня – Международный день семейных денежных переводов, Всемирный день морских черепах, Международный день африканского ребенка, День свежих овощей.

Церковный праздник 16 июня

Народный праздник Лукьян Ветряк отмечается 16 июня 2023. Этого числа православная церковь вспоминает святого мученика Лукиана Бельгийского.

Праздник прозван "ветряком" потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности.

Кто родился 16 июня?

16 июня родились:

  • Владимир Ротмистров, украинский агроном, один из основателей исследовательского дела в России и Украине.
  • Зиновий Кныш (псевдоним Б. Михайлик), украинский общественно-политический деятель, писатель, публицист.
  • Василий Вовкун, украинский режиссер и сценарист.
  • Тупак Шакур, американский рэпер.

День ангела 16 июня (именины)

В этот день именины празднуют Афанасий, Дионисий (Денис), Дмитрий, Ипатий, Клавдий, Лаврентий, Лазарь, Лукьян, Павел, Павла, Полина, Семён, Софья, Ульяна, Юлиан.

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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