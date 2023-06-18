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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июня

Сергей Кущ
18 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 18 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июня
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 18 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 18 июня

Ежегодно 18 июня в Украине отмечается профессиональный праздник — День участкового инспектора полиции, который был установлен в 2004 году приказом министра внутренних дел Украины.

Днем рождения службы считается 18 июня 1923 года, когда народный комиссар внутренних дел милиции УССР подписал приказ "Об утверждении инструкции для районных наблюдателей городских отделов". Но официально праздник был учрежден только в 2004 году.

Церковный праздник 18 июня

18 июня отмечается праздник в память священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веках. Дорофей был епископом в городе Тире, расположенном в Финикии. В период преследований христиан при императоре Диоклетиане, он вынужден был скрываться от язычников. Епископ смог вернуться в Тир только после того, как на престол взошел император Константин, издавший Миланский эдикт, призывавший к религиозной терпимости в Римской империи.

Дорофей руководил своей епархией около 50 лет, но его жизнь не закончилась старостью. Во время правления императора Юлиана Отступника, епископ стал мучеником, понеся смерть за веру.

Святой Дорофей также считается автором "Синопсиса" - сборника сказаний о жизни пророков и апостолов. В этом произведении приведен один из вариантов списка апостолов из числа семидесяти. Термин "семидесятники" используется для обозначения учеников Иисуса Христа и их прямых последователей, которые, считается, были избраны в последний год земной жизни Спасителя.

Кто родился 18 июня?

18 июня родились:

  • Андрей Волокитин, трижды чемпион Украины по шахматам в своей возрастной категории (1997,1998,2001).
  • Джеймс Пол МакКартни, британский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей группы "The Beatles"
  • Сергей Рубинштейн, советский философ и психолог
  • Ярослав Качиньский, польский политик, премьер-министр Польши (2006-2007)

День ангела 18 июня (именины)

В этот день именины празднуют Анастасия, Аполлон, Арий, Василина, Виктор, Галина, Дорофий, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел и Федор

Смотрите видео о том, как мы будем отмечать праздники по новому графику:

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