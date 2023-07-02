Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 2 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 2 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 2 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 2 июля

До 2007-го года в первое воскресенье июля в Украине отмечался День Войск Противовоздушной обороны. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины № 602/97 за заслуги Войск ПВО в обеспечении обороноспособности государства.

Затем, согласно Указу Президента Украины Виктора Ющенко № 579/2007 от 27-го июня 2007-го года "О Дне Воздушных Сил вооруженных Сил Украины" этот профессиональный военный праздник исчез со страниц национального украинского календаря, однако по-прежнему отмечается многими кадровыми военными, но уже не на официальном уровне.

видео дня

В соответствии с Указом Президента Украины № 331/2015 от 12-го июня 2015-го года День Флота в Украине отмечается в первое воскресенье июля. Полное название праздника - День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Также 2 июля отмечается День налоговика Украины.

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Церковный праздник 2 июля

Иуда был одним из братьев Иисуса Христа, которые не признавали его божественное существо. Однажды их отец - Иосиф Обручник - делил между сыновьями землю и захотел выдать Иисусу часть земли, хотя он был рожден преестественно от Девы Марии.

Братья воспротивились этому, и только Иаков согласился поделить свою долю с Сыном Божьим, за это был назван братом Господним. Позже и Иуда поверил в Спасителя, как в Мессию, и за искренность свою был избран одним из 12 учеников.

Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-во года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами.

Кто родился 2 июля?

2 июля родились:

Александр Гарбуз, солдат ВСУ. Герой Украины. Олесь Чишко, украинский и российский композитор, певец и педагог (†1976).

Дмитрий Чалый, украинский литературовед (†1985).

Петр Андрусив,украинский художник, педагог и общественный деятель

День ангела 2 июля (именины)

В этот день именины празднуют 2 июля: Иван, Ян, Варлаам, Иуда и Фаддей, а также женщины по имени Мария.

С Днем ангела картинка / Фото: Главред