Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля

26 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 26 июля
- День парашютиста
- День эсперанто
Церковный праздник 26 июля
Собор Архангела Гавриила. Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.
Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть.
Кто родился 26 июля?
26 июля родились:
- Пагутяк Галина Васильевна, украинская писательница. Лауреат Шевченковской премии по литературе.
- Девдюк Тарас, украинский поэт.
- Кейт Бекинсейл, британская актриса.
- Джейсон Стейтем, британский актер.
День ангела 26 июля (именины)
В этот день именины празднуют мужчины с именами Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Юлий, а также женщины с именами Сарра.