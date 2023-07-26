Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 26 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

https://glavred.info/holidays/cerkovnyy-i-ne-tolko-kakoy-segodnya-prazdnik-i-u-kogo-den-angela-26-iyulya-10488226.html Ссылка скопирована

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 26 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

26 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 26 июля

День парашютиста

День эсперанто

Церковный праздник 26 июля

Собор Архангела Гавриила. Поводом к установлению Собора Архангела Гавриила, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила.

видео дня

Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий. Поэтому на следующий день после Благовещения отмечается собор (молитвенное собрание) в честь архангела, принесшего весть.

Кто родился 26 июля?

26 июля родились:

Пагутяк Галина Васильевна, украинская писательница. Лауреат Шевченковской премии по литературе.

Девдюк Тарас, украинский поэт.

Кейт Бекинсейл, британская актриса.

Джейсон Стейтем, британский актер.

День ангела 26 июля (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Юлий, а также женщины с именами Сарра.

С днем ангела картинки / Фото: Главред