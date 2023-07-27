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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

Сергей Кущ
27 июля 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 27 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник
Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

27 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 27 июля

  • Национальный день шотландского виски.
  • День острого хот-дога и День крем-брюле.

Церковный праздник 27 июля

Народный праздник День Акилы отмечается 27 июля 2023 года (по старому стилю – 14 июля). В церковном календаре это дата почтения памяти апостола от 70-ти Акилы Гераклейского, епископа.

видео дня

Название "Дозоры" праздник получил за то, что в этот период люди наблюдали за полями – ходили в дозор.

Кто родился 27 июля?

27 июля родились:

  • Владимир Дячков, украинский писатель, критик, публицист.
  • Гэри Гайгекс, американский писатель и игровой дизайнер.
  • Пина Бауш, немецкий хореограф
  • Хосе Луис Чилаверт, парагвайский футболист.
  • Наталья Половинка, украинская актриса, певица, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

День ангела 27 июля (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Акила, Онисим (Онисим), Гелий (Эллий), Илларион, Ираклий, Петр, Прискилла, Степан, Федор, Юст.

С днем ангела картинки
С днем ангела картинки / Фото: Главред

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