Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 28 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
28 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 28 июля
- День Украинской Государственности
- Всемирный день борьбы с гепатитом
- День PR-специалиста
Церковный праздник 28 июля
По церковному календарю 28 июля отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты. Также это День Крещения Руси.
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Кто родился 28 июля?
28 июля родились:
- Сергей Пономаренко, офицер ВСУ. Герой Украины.
- Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".
- Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР
День ангела 28 июля (именины)
В этот день именины празднуют мужчины с именами Василий, Владимир, Вольдемар, Пётр, Матрёна.