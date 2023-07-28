Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 28 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

28 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 28 июля

День Украинской Государственности

Всемирный день борьбы с гепатитом

День PR-специалиста

Церковный праздник 28 июля

По церковному календарю 28 июля отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты. Также это День Крещения Руси.

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Кто родился 28 июля?

28 июля родились:

Сергей Пономаренко, офицер ВСУ. Герой Украины.

Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".

Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР

День ангела 28 июля (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Василий, Владимир, Вольдемар, Пётр, Матрёна.

С днем ангела картинки / Фото: Главред