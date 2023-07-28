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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля

Сергей Кущ
28 июля 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 28 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

28 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 28 июля

  • День Украинской Государственности
  • Всемирный день борьбы с гепатитом
  • День PR-специалиста

Церковный праздник 28 июля

По церковному календарю 28 июля отмечается день памяти святого князя Владимира Великого и мучеников Кирилла и Юдиты. Также это День Крещения Руси.

видео дня

Кто родился 28 июля?

28 июля родились:

  • Сергей Пономаренко, офицер ВСУ. Герой Украины.
  • Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".
  • Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель, автор почти всех деклараций и законодательных актов УНР, первый председатель Генерального секретариата УНР

День ангела 28 июля (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Василий, Владимир, Вольдемар, Пётр, Матрёна.

С днем ангела картинки
С днем ангела картинки / Фото: Главред

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