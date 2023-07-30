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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июля

Сергей Кущ
30 июля 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 30 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июля
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

30 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 30 июля

  • Международный день дружбы

  • Всемирный день борьбы с торговлей людьми

    видео дня

Церковный праздник 30 июля

Народный праздник Марина Лазоревая отмечается 30 июля. По церковному календарю это дата почтения памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.

Обычно в этот день в небе много всполохов, которые напоминают грозовые молнии. С этим природным явлением связано предание. В далекие времена в морском царстве затосковала молодая царевна. Не спросив разрешения у батюшки, она сбежала в мир людей. Отец, морской царь, с тех пор в день рождения дочери гневается больше обычного. Вот и видны в небе молнии от его трезубца.

Кто родился 30 июля?

30 июля родились:

  • Белов Юрий Андреевич, российский актер. Снялся в фильме "Карнавальная ночь", "Королева бензоколонки" и др.
  • Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, политик, 38-й губернатор штата Калифорния.
  • Жан Рено, французский актер.
  • Юрий Шаповал, доктор исторических наук, руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины.
  • Юрген Клинсманн, немецкий футболист, тренер.
  • Олесь Санин, украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор.

День ангела 30 июля (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Марина, Маргарита, Вероника, Лазарь, Леонид.

С днем ангела картинки
С днем ангела картинки / Фото: Главред

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