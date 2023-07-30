Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июля

30 июля - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 30 июля
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Церковный праздник 30 июля
Народный праздник Марина Лазоревая отмечается 30 июля. По церковному календарю это дата почтения памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.
Обычно в этот день в небе много всполохов, которые напоминают грозовые молнии. С этим природным явлением связано предание. В далекие времена в морском царстве затосковала молодая царевна. Не спросив разрешения у батюшки, она сбежала в мир людей. Отец, морской царь, с тех пор в день рождения дочери гневается больше обычного. Вот и видны в небе молнии от его трезубца.
Кто родился 30 июля?
30 июля родились:
- Белов Юрий Андреевич, российский актер. Снялся в фильме "Карнавальная ночь", "Королева бензоколонки" и др.
- Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, политик, 38-й губернатор штата Калифорния.
- Жан Рено, французский актер.
- Юрий Шаповал, доктор исторических наук, руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины.
- Юрген Клинсманн, немецкий футболист, тренер.
- Олесь Санин, украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор.
День ангела 30 июля (именины)
В этот день именины празднуют мужчины с именами Марина, Маргарита, Вероника, Лазарь, Леонид.