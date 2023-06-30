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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июня

Сергей Кущ
30 июня 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 30 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День аглега
Какой сегодня праздник и у кого День ангела / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 30 июня 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 30 июня

В своей Резолюции (A/RES/71/90), принятой Генеральной Ассамблеей 6 декабря 2016 года, ООН провозгласила 30 июня Международным днем астероида. День отмечается ежегодно на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью, произошедшего 30 июня 1908 года. Международный день астероида провозглашен с целью повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами.

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Церковный праздник 30 июня

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских (362). Отец их был язычником, мать, христианка, крестила детей и воспитала их в твердой вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. В качестве послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом Отступником (361-З63). Юлиан принял их с подобающей честью и оказывал расположение. Но когда братья отказались принять участие в языческом жертвоприношении, разгневанный Юлиан, нарушив закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу как преступников.

На допросе он сказал им, что, если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между странами ни согласия, ни мира. Святые братья отвечали, что они посланы своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы рассуждать о богах.

Видя твердость веры святых братьев, император велел подвергнуть их жестоким мукам. Святых мучеников подвесили, пригвоздив руки и ноги к дереву, в головы вонзили гвозди, а под ногти рук и ног вбили острые спицы. Во время истязаний святые воины, как бы не чувствуя мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым мученикам отсекли головы мечами.

Кто родился 30 июня?

30 июня родились:

  • Майк Тайсон, чемпион мира по боксу в 1986-90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов
  • Ральф Шумахер, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.
  • Майкл Фелпс, американский пловец, единственный в истории спорта 14-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион на одной олимпиаде

День ангела 30 июня (именины)

В этот день именины празднуют 30 июня: Аверкий, Измаил, Кирилл, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.

С Днем ангела картинка
С Днем ангела картинка / Фото Главред

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