Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 8 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 8 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 8 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

8 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 8 августа

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Церковный праздник 8 августа

В церковном календаре день посвящен памяти раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: "Ермолай", "Ермил и Параскева", "Марьев день". К Ермолаю крестьяне спешили закончить жатву хлеба. На мельницах, ветрянках и водяных, толчеях, крупорушках в этот день был ремонт.

Кто родился 8 августа?

8 августа родились:

Тарас Степаненко, украинский футболист, полузащитник.

Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР, первой из женщин совершила выход в открытый космос, дважды Герой Советского

Союза.Дастин Хоффман, американский киноактер украинского происхождения, обладатель двух "Оскаров".

День ангела 8 августа (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Прасковья, Сергей, Федор, Моисей, Игнат и Теодор.

С днем ангела картинки / Фото: Главред