Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 8 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 8 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
8 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 8 августа
День войск связи Украины
День альпиниста (Международный день альпинизма)видео дня
Всемирный день кошек
Церковный праздник 8 августа
В церковном календаре день посвящен памяти раннехристианского священномученика Ермолая Никомидийского. Другие названия праздника: "Ермолай", "Ермил и Параскева", "Марьев день". К Ермолаю крестьяне спешили закончить жатву хлеба. На мельницах, ветрянках и водяных, толчеях, крупорушках в этот день был ремонт.
Кто родился 8 августа?
8 августа родились:
- Тарас Степаненко, украинский футболист, полузащитник.
- Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР, первой из женщин совершила выход в открытый космос, дважды Герой Советского
- Союза.Дастин Хоффман, американский киноактер украинского происхождения, обладатель двух "Оскаров".
День ангела 8 августа (именины)
В этот день именины празднуют мужчины с именами Прасковья, Сергей, Федор, Моисей, Игнат и Теодор.