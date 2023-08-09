Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа

9 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Какой праздник 9 августа
Международный день коренных народов мира. Нарушение прав коренных народов стало постоянной проблемой — как следствие колониализма и иногда из-за контраста с постоянно меняющимся обществом.
Каждый год 9 августа мы напоминаем о том, что коренные народы имеют право принимать собственные решения и выполнять их осмысленно и с учетом их культурных особенностей.
Церковный праздник 9 августа
Народный праздник Пантелеимон Целитель отмечается 9 августа 2023 года (по старому календарю – 27 июля). В этот день церковью чтится святой великомученик Пантелеимон (Пантолеон).
Кто родился 9 августа?
9 августа родились:
- Леонид Кучма, президент Украины (1994-2004).
- Мелани Гриффит, американская киноактриса ("Деловая девушка", "Подставное тело", "Лолита").
- Филиппо Индзаги, итальянский футболист, чемпион Европы, форвард "Ювентуса" и "Милана".
- Александр Пономарев, украинский певец участник "Евровидения"
День ангела 9 августа (именины)
В этот день именины празднуют мужчины с именами Амвросий, Герман, Иван, Макар, Мефодий, Наум, Николай, Пантелеймон, Платон, Савва, а также женщины с именем Анфиса.