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Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа

Сергей Кущ
9 августа 2023, 04:00
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Мы расскажем, кому посвящен День ангела 9 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 9 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

9 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Какой праздник 9 августа

Международный день коренных народов мира. Нарушение прав коренных народов стало постоянной проблемой — как следствие колониализма и иногда из-за контраста с постоянно меняющимся обществом.

Каждый год 9 августа мы напоминаем о том, что коренные народы имеют право принимать собственные решения и выполнять их осмысленно и с учетом их культурных особенностей.

видео дня

Церковный праздник 9 августа

Народный праздник Пантелеимон Целитель отмечается 9 августа 2023 года (по старому календарю – 27 июля). В этот день церковью чтится святой великомученик Пантелеимон (Пантолеон).

Кто родился 9 августа?

9 августа родились:

  • Леонид Кучма, президент Украины (1994-2004).
  • Мелани Гриффит, американская киноактриса ("Деловая девушка", "Подставное тело", "Лолита").
  • Филиппо Индзаги, итальянский футболист, чемпион Европы, форвард "Ювентуса" и "Милана".
  • Александр Пономарев, украинский певец участник "Евровидения"

День ангела 9 августа (именины)

В этот день именины празднуют мужчины с именами Амвросий, Герман, Иван, Макар, Мефодий, Наум, Николай, Пантелеймон, Платон, Савва, а также женщины с именем Анфиса.

С днем ангела картинки
С днем ангела картинки / Фото: Главред

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