Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

Мы расскажем, какой праздник 10 сентября и что сегодня нельзя делать.

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Церковный праздник 10 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

10 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день преподобного Моисея Мурина и какой сегодня праздник.

Какой праздник 10 сентября

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Церковный праздник 10 сентября

10 сентября верующие чтят память преподобного Моисея Мурина, жившего в Египте в IV веке.

Мурином будущего святого назвали потому, что он был эфиопом и "черен лицом". Моисей в молодости был собственностью знатного человека. Когда хозяин прогнал его за нерадивость, Моисей пристал к шайке разбойников, которые вскоре избрали его главарем за суровый нрав и большую физическую силу.

Что нельзя делать 10 сентября?

свататься и ходить к родителям невесты

оставлять на поле зерно

гулять в лесу

ссориться

Именины 10 сентября

День Ангела 10 сентября празднуют Анна, Арсений, Анатолий, Павел, Вениамин, Георгий, Денис, Григорий, Захар, Игнатий, Нестор, Панкрат, Федор.

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