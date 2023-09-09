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Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

Сергей Кущ
9 сентября 2023, 13:02
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Мы расскажем, какой праздник 10 сентября и что сегодня нельзя делать.
Церковный праздник 10 сентября
Церковный праздник 10 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

10 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день преподобного Моисея Мурина и какой сегодня праздник.

Какой праздник 10 сентября

  • Всемирный день предотвращения самоубийств

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  • День города Днепр

  • День памяти жертв фашизма

  • День танкиста

Церковный праздник 10 сентября

10 сентября верующие чтят память преподобного Моисея Мурина, жившего в Египте в IV веке.

Мурином будущего святого назвали потому, что он был эфиопом и "черен лицом". Моисей в молодости был собственностью знатного человека. Когда хозяин прогнал его за нерадивость, Моисей пристал к шайке разбойников, которые вскоре избрали его главарем за суровый нрав и большую физическую силу.

Что нельзя делать 10 сентября?

  • свататься и ходить к родителям невесты

  • оставлять на поле зерно

  • гулять в лесу

  • ссориться

Именины 10 сентября

День Ангела 10 сентября празднуют Анна, Арсений, Анатолий, Павел, Вениамин, Георгий, Денис, Григорий, Захар, Игнатий, Нестор, Панкрат, Федор.

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