Церковный праздник 26 марта: что запрещено делать в день Архангела Гавриила

26 марта - день, который имеет особое духовное значение: церковный праздник, который имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Собора Архангела Гавриила.
Какой праздник 26 марта
В Украине и мире 26 марта отмечают такие праздники:
- День Национальной гвардии Украины
- День Независимости Народной Республики Бангладеш
- День внутренних войск МВД Украины
- День помощника юриста
Церковный праздник 26 марта
По новому церковному календарю, 26 марта в Украине отмечают Собор архангела Гавриила. Святой Архангел Гавриил - является одним из семи главных ангелов. В Библии о нем пишут, как о небесном вестнике. Известно, что именно он явился праведной Анне и сообщил о рождении Девы Марии. Также он явился во сне святому Иосифу и рассказал тайну воплощения Иисуса.
Обычно Архангела Гавриила на иконах изображают с райской веточкой или белой лилией в руке, которую он принес Деве Марии на Благовещение.
Молитва о защите к Архангелу Гавриилу
Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Защити меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать 26 марта
- В этот святой день нельзя употреблять плохие слова и распространять сплетни.
- Не стоит ссориться с близкими и желать кому-то зла.
- Не стоит жалеть деньги и скупиться, ведь можно остаться без удачи и достатка.
- Категорически нельзя в этот день работать, если это не работа на земле.
Именины 26 марта
26 марта День Ангела отмечают владельцы таких имен как Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.
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