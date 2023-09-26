Церковный праздник 27 сентября: что нельзя делать на мученика Калистрата

Мы расскажем, какой праздник 27 сентября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 27 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

27 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти мученика Калистрата и какой сегодня праздник.

Какой праздник 27 сентября

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Церковный праздник 27 сентября

27 сентября верующие чтят память мученика Калистрата и жены его. Он был родом из Карфагена. Дед Калистрата служил верой и правдой императору Тиверию в Палестине. Он был даже свидетелем страданий Иисуса Христа. Отец Калистрата был христианином, а потому и сына своего воспитал в благочестии и вере.

Ночью, когда все остальные спали, Калистрат молился. Однажды, пока Калистрат говорил молитву Богу, услышал его другой воин и донес об этом военачальнику. Тот позвал Калистрата к себе, допросил и принуждал принести жертву языческим богам. Однако он твердо стоял на своей вере. Страдания и побои не сломили Калистрата.

Что нельзя делать 27 сентября?

заниматься физическим трудом, но для обучения этот день благоприятен.

не стоит уходить в лес, потому что можно заблудиться.

запрещено пить алкоголь и ругаться.

Именины 27 сентября

День Ангела 27 сентября празднуют Иваны и Яны.

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