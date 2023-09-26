Церковный праздник 27 сентября: что нельзя делать на мученика Калистрата

27 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти мученика Калистрата и какой сегодня праздник.
Какой праздник 27 сентября
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Церковный праздник 27 сентября
27 сентября верующие чтят память мученика Калистрата и жены его. Он был родом из Карфагена. Дед Калистрата служил верой и правдой императору Тиверию в Палестине. Он был даже свидетелем страданий Иисуса Христа. Отец Калистрата был христианином, а потому и сына своего воспитал в благочестии и вере.
Ночью, когда все остальные спали, Калистрат молился. Однажды, пока Калистрат говорил молитву Богу, услышал его другой воин и донес об этом военачальнику. Тот позвал Калистрата к себе, допросил и принуждал принести жертву языческим богам. Однако он твердо стоял на своей вере. Страдания и побои не сломили Калистрата.
Что нельзя делать 27 сентября?
заниматься физическим трудом, но для обучения этот день благоприятен.
не стоит уходить в лес, потому что можно заблудиться.
запрещено пить алкоголь и ругаться.
Именины 27 сентября
День Ангела 27 сентября празднуют Иваны и Яны.
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