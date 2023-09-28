Церковный праздник 30 сентября: что нельзя делать на священномученика Григория

Мы расскажем, какой праздник 30 сентября и что сегодня нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 30 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

30 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день памяти священномученика Григория и какой сегодня праздник.

Какой праздник 30 сентября

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Церковный праздник 30 сентября

30 сентября верующие чтят память священномученика Григория eпископа. Священномученик Григорий, просветитель Великой Армении, родился в 257 году. Он происходил из царского рода. Его отец добивался армянского престола и поэтому убил своего родственника, царя Курсара, за что весь род подвергся уничтожению.

Григорий был спасен волшебным образом: младенца вывезли из Армении в Кесарию Каппадокийскую и воспитали в христианской вере.

Возмужав, Григорий женился, имел двух сыновей, но вскоре овдовел. Сыновей Григорий воспитал в благочестии. Один из них впоследствии стал священником, а второй - принял монашество и ушел в пустыню.

Чтобы искупить грех своего отца, Григорий вступил в свиту к царевичу и был ему верным слугой. Царевич по имени Тиридат любил Григория, как друга, но не терпел его христианского вероисповедания.

Что нельзя делать 30 сентября?

венчаться и заключать брак

вязать, вышивать и шить.

ругаться, выяснять отношения, сквернословить, обижать ближних. .

Именины 30 сентября

День Ангела 30 сентября празднуют Вера, Ирина, Любовь, Мирон, Дмитрий, Надежда, Павел, Иван, Роман, София.

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