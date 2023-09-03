Церковный праздник 4 сентября: что нельзя делать на Вавила Антиохийского

4 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на Вавила Антиохийского и какой сегодня праздник.
Какой праздник 4 сентября
День предпринимателя Украинывидео дня
Всемирный день гигиены
День небоскреба
Церковный праздник 4 сентября
4 сентября верующие чтят память Епископа Вавила Антиохийского. Он и его ученики жили в ІІІ веке, во времена правления императора Декия Траяна. Декий был язычником и, чтобы укрепить свое положение на троне, решил восстановить языческий культ.
Как-то в городе Антиохия он устроил пир в честь языческих богов, а после решил посетить христианский храм - дабы на собственные глаза увидеть, как совершаются тайны Божьи. Епископ Антиохийский Вавила в то время совершал литургию в храме и не мог допустить в него язычника – чтобы не осквернить святыню. Епископ преградил путь императору и даже оттолкнул, так и не дав зайти вовнутрь.
Декий не простил - позже он приказал сжечь храм, а самого епископа и его учеников - 12-летнего Урвана, 10-летнего Прилидиана и 7-летнего Епполлония и их мать - судили и казнили.
Что нельзя сегодня делать?
Нельзя ходить в лес.
Нельзя ходить босиком по траве.
Нельзя долго работать на кухне.
Не стоит давать деньги в долг.
Нельзя много есть.
Именины 4 сентября
День Ангела 4 сентября празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Теодор, Федор, Феликс и Ян.
Вам может быть интересно:
- Вот почему нельзя ставить пустую бутылку на стол: приметы и здравый смысл
- Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике
- Почему нельзя выбрасывать мусор в дорогу: что говорит древняя примета