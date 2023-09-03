Церковный праздник 4 сентября: что нельзя делать на Вавила Антиохийского

Мы расскажем, какой праздник 4 сентября и что сегодня нельзя делать.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

4 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на Вавила Антиохийского и какой сегодня праздник.

Какой праздник 4 сентября

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Церковный праздник 4 сентября

4 сентября верующие чтят память Епископа Вавила Антиохийского. Он и его ученики жили в ІІІ веке, во времена правления императора Декия Траяна. Декий был язычником и, чтобы укрепить свое положение на троне, решил восстановить языческий культ.

Как-то в городе Антиохия он устроил пир в честь языческих богов, а после решил посетить христианский храм - дабы на собственные глаза увидеть, как совершаются тайны Божьи. Епископ Антиохийский Вавила в то время совершал литургию в храме и не мог допустить в него язычника – чтобы не осквернить святыню. Епископ преградил путь императору и даже оттолкнул, так и не дав зайти вовнутрь.

Декий не простил - позже он приказал сжечь храм, а самого епископа и его учеников - 12-летнего Урвана, 10-летнего Прилидиана и 7-летнего Епполлония и их мать - судили и казнили.

Что нельзя сегодня делать?

Нельзя ходить в лес.

Нельзя ходить босиком по траве.

Нельзя долго работать на кухне.

Не стоит давать деньги в долг.

Нельзя много есть.

Именины 4 сентября

День Ангела 4 сентября празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Теодор, Федор, Феликс и Ян.

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