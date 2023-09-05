Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

6 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на священномученика Евтихия и какой сегодня праздник.
Какой праздник 6 сентября
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Церковный праздник 6 сентября
6 сентября верующие чтят память священномученика Евтихия. Сначала он был учеником апостола Иоанна Богослова, а после, когда встретился с апостолом Павлом, то отправился проповедовать вместе с ним в разных странах.
Святому Евтихию пришлось пережить много мучений: мучили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого натравили льва, который напугал всех, когда заговорил человеческим голосом. Свой подвиг священномученик завершил в родном городе, где ему отсекли голову.
Что нельзя делать 6 сентября?
По народным приметам делать что-либо острыми предметами в Евтихиев день нельзя – можно получить серьезную травму.
Делать уборку в доме в Евтихиев день можно, однако нельзя замешивать тесто – по приметам выпечка будет неудачной.
Плохая примета смотреть 6 сентября на восход солнца – можно привлечь глазные болезни.
Нельзя в Евтихиев день громко смеяться, кричать, ссориться и ругаться – можно привлечь в дом неприятности.
Именины 6 сентября
День Ангела 6 сентября празднуют Арсений, Георгий, Евтихий, Петр, Козьма, а также женщины по имени Сира.
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