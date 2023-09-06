Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

7 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать в день перенесения мощей апостола Варфоломея и какой сегодня праздник.
Какой праздник 7 сентября
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Церковный праздник 7 сентября
7 сентября верующие чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. 7 сентября — в церковном календаре – день перенесения мощей апостола Варфоломея (Нафанаила) (VI в.).
Что нельзя делать 7 сентября?
Сегодня неподходящий день для ремонтных и строительных работ.
Не стоит ругаться и ссориться.
7 сентября не рекомендуется давать деньги в долг.
Не советуют и ходить в лес с маленькими детьми в этот день.
Именины 7 сентября
День Ангела 7 сентября празднуют Варфоломей, Вольдемар и Владимир. Также поздравить нужно Ивана и Яна.
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