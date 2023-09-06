Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

Мы расскажем, какой праздник 7 сентября и что сегодня нельзя делать.

https://glavred.info/holidays/cerkovnyy-prazdnik-7-sentyabrya-chto-nelzya-delat-na-apostola-varfolomeya-10498660.html Ссылка скопирована

Церковный праздник 7 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

7 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать в день перенесения мощей апостола Варфоломея и какой сегодня праздник.

Какой праздник 7 сентября

День военной разведки Украины видео дня

Всемирный день рыжих

День кружева

Церковный праздник 7 сентября

7 сентября верующие чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. 7 сентября — в церковном календаре – день перенесения мощей апостола Варфоломея (Нафанаила) (VI в.).

Что нельзя делать 7 сентября?

Сегодня неподходящий день для ремонтных и строительных работ.

Не стоит ругаться и ссориться.

7 сентября не рекомендуется давать деньги в долг.

Не советуют и ходить в лес с маленькими детьми в этот день.

Именины 7 сентября

День Ангела 7 сентября празднуют Варфоломей, Вольдемар и Владимир. Также поздравить нужно Ивана и Яна.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.