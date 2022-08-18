День флага 2022: дата, история государственного символа Украины и поздравления

День флага 2022 / ua.depositphotos.com/

День государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа, за день до главного праздника страны Дня Независимости. Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2004 году.

День Независимости Украины – государственный праздник. О том, подарит ли он нам день отдыха в условиях военного положения, читайте в материале: Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа.

23 августа – День Государственного флага Украины. Знамя нашей страны имеет богатую историю и берет свое начало со времен Киевской Руси. Сине-желтые цвета использовались еще в дохристианское время, также на гербах городов и князей Средневековья.

Современный флаг Украины был поднят над Львовской ратушей в 1848 году. После этого сине-желтое знамя стали широко использовать и для других мероприятий.

В 1918 году Украинская Центральная Рада утвердила флаг как знамя Украинской Народной Республики.

В СССР публичная демонстрация украинского символа была запрещена. Впервые государственный флаг Украины активисты подняли во время демонстрации, проходившей на годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1989 года. Над официальным зданием – Стрыйским горсоветом – украинский флаг был поднят 14 марта 1990 года. А уже 24 июля 1990 года – над Киевсоветом.

Во время голосования за независимость Украины 24 августа 1991 года – группа нардепов внесла в сессионный зал большой сине-желтый флаг, который хранится в здании Верховной Рады.

С днем флага Украины – поздравления и картинки

Поздравляю вас с Днем Государственного Флага Украины. Для каждой страны флаг символ ее суверенитета и единства нации, олицетворение ее могущества и независимости. Во все времена государственный флаг – священный. За него отдавали жизнь и проливали кровь, уважение к флагу — это уважение к своему народу, его корням и традициям. Уверен, что, глядя на полотнище флага, каждый украинец, как житель великой страны, чувствует гордость за свою Родину, за свой великий народ.

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От всей души поздравляю вас с Днем Знамени! Желто-синий флаг – это наша независимость, наш дух, честь и наша слава. С ним мы добились независимости и восстановили собственное государство. Этот праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины. Призываю вас беречь флаг как важную национальную святыню!

День флага 2022

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Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на просторах страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.

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Голубые небеса, жёлтые поля,

Это Украина — Родина твоя!

Это место где, каждый тебе рад,

Это ее символ, это ее флаг.

Так неси же гордо, смело,

Флаг родной страны.

Счастье, радость и удача,

Ей были суждены.

С днем флага Украины

***

С Днем государственного флага

Я поздравляю, Украина,

Пусть будет общность у народа

И вера будет пусть едина.

Пусть развивается твой прапор

Под небом мирным, голубым,

Настрой пусть будет на победу,

Характер будет волевым.

День флага Украины 2022

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Словно одеялом небо голубое

Покрывает колосистое пшеничное поле.

Развивает ветер гордо украинский флаг.

Символ веры и свободы и единства знак.

И сегодня в праздник флага Украине милой

Пожелаем мира, силы и быть непобедимой.

Чтобы лучше украинцам жилось с каждым днём.

Всегда гордо развивался флаг их за окном.

23 августа - День государственного флага Украины

День флага поздравления