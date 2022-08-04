Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

Выходные на День Независимости Украины 2022 / ua.depositphotos.com/

24 августа – День Независимости Украины является государственным праздником. В этом году страна отмечает свой 31 день рождения. Будут ли праздничные мероприятия и дополнительные выходные в условиях военного времени, разобрался Главред.

О том, какие государственные и профессиональные праздники можно отметить в конце лета, читайте в материале: Праздники в августе 2022 в Украине: День Независимости, День ВВС, День строителя – как будем отдыхать.

День Независимости 2022 – выходной или нет

В этом году День Независимости Украины выпадает на среду. Это государственный праздник, который предполагает выходной день. Однако на время военного положения, которое продлится до 25 августа нормы КЗоТ касаемо определения праздничных и рабочих дней приостановлены. Так 24 августа – это рабочий день и оплачивается в обычном порядке.

Украинцы будут отдыхать согласно календарным выходным дням августа: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа. Работать в последнем месяце лета будем 23 дня.

Напомним, что 23 августа отмечается День Государственного Флага Украины. Среди других важных праздников – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины – 7 августа, День войск связи Украины – 8 августа, День авиации Украины – 27 августа, День шахтера – 28 августа.

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