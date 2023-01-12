"Добрий вечір тобі, пане господарю!" - текст колядки, видео

Расскажем, как поздравляли хозяев дома с Новым годом и Рождеством

Добрий вечір тобі, пане господарю! / УНИАН

Одной из известных украинских колядок стала "Добрий вечір тобі, пане господарю!". В тексте произведения нашли отражение религиозных и народных традиций – рождение Бога Сына и приход нового года.

Текст колядки знаком всем украинцам. Однако есть некоторые отличия в зависимости от региона, где ее поют. Отличия незначительны, может добавляться одна строчка или менять одно слова. Это не делает колядку менее узнаваемой и популярной среди современных украинцев.

Колядка "Добрий вечір тобі, пане господарю!" поется непосредственно хозяину дома. В ней поющие сообщают о приходе праздников – Рождества, Нового года и других. Все это сопровождается пожеланиями счастья.

Классический текст "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Полтавский вариант "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

В пана Олексія та й на його дворі

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Христос народився й у цьому дому!

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Стовпи золотіє, престоли святіє.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

А на тих престолах стоять три кубочки.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Шо в первом кубочку - зеленеє пиво.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

А в другім кубочку - червонеє вино.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

А в третім кубочку - солодкий медочок.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Зеленоє пиво - хазяїну цьому.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Червонеє вино - та й хазяйці його.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Солодкий медочок - для їхніх діточок.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

Ми ж тебе, хазяїн, та й не понижаєм.

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

З Божеством Христовим та й поздоровляєм!

Рай розвився! Ой, Рай же розвився.

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