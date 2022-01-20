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Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

20 января 2022, 14:07

Что подают на стол в этот праздник, а чего категорически избегают - расскажет Главред.

песах 2022
Когда Песах в 2022 году / depositphotos.com/

Несмотря на то, что в народе укрепилось мнение, что Песах – это еврейская Пасха, это два праздника имеют некоторые различия. Их нельзя назвать одним и тем же. Когда еврейская Пасха в 2022 году, разобрался Главред.

О том, какие важные даты и государственные праздники с выходными днями ждут украинцев, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Песах 2022

Праздник Песах ежегодно отмечается в разные даты. Это связано с тем, что дата праздника рассчитывается согласно еврейскому лунному календарю. В 2022 году Песах для иудеев отмечается с захода солнца 14 апреля до ночи 23 апреля. Этот праздник длится восемь дней.

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Песах 2022 – выходные

Дни празднования Песаха не являются государственными выходными в Украине, поэтому эти дни будут рабочими для жителей страны. Однако в Израиле первый и последний дни празднования являются официальными выходными.

Песах – история праздника

Несмотря на созвучное название с главным христианским праздником Пасхой, поводом для этого праздника стало освобождение евреев из египетского рабства. Эти события описаны в Ветхом Завете. Бог призывал египтян отпустить евреев, но они не прислушивались к просьбам Всевышнего, чем и прогневили его. Он наслал на народ десять напастей, последней из которой была гибель всех первенцев. Эта кара не настигла только евреев. После этого фараон освободил евреев из рабства и этот день стал почитаться как праздник Песах, который в переводе с иврита означает "прошел мимо".

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Традиции и запреты праздника Песах

Первый и последний дни праздника считаются наиболее важными. В первый вечер семья собирается на седер – праздничный ужин с молитвами и благословениями. Основными угощениями являются маца, фаршированная рыба, яйца и зелень. За ужином по традиции выпивают четыре бокала вина, которые символизируют четыре обещания данных Богом евреям. В конце ужина прячется небольшой кусочек мацы, которую должны найти дети.

После седера идут пять праздничных будних дней, которые завершает церемония "разделения вод". Этот обряд призван напомнить о том, как расступились воды Красного моря и дали евреям возможность убежать от египетского войска. В этот день читаются молитвы и отрывки из Торы.

В праздник Песаха категорически нельзя подавать на стол блюда, приготовленные на дрожжах или путем брожения. Это не только хлеб, но и пиво и алкогольные напитки на основе солода. Эти продукты нельзя хранить в доме все дни праздника.

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Песах
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