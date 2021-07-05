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Гадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбу

5 июля 2021, 18:13

Гадания на Ивана Купала издавна считаются самыми прадивыми и судьбоносными.

Ивана Купала_венки

Праздник Ивана Купала - это один из самых древних украинских праздников, который связывают с магической силой природы. В ночь с 6 июля на 7 украинки гадают на своих "суженых".

Поверье гласит, что вечер накануне Ивана Купала является загадочным и таинственным. В магическую ночь на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы приобретают чудодейственную силу.

Именно поэтому, по традиции, в ночь на Ивана Купала запрещено ложиться спать, ведь сразу после захода солнца начинался буйный и веселый праздник с девичьими гаданиями.

Ивана Купала-2021

Издавна считается, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня помогают людям в важных делах. Они дарят телу силу, исцеляют болезни и награждают богатством, кроме этого помогают предсказать свою судьбу.

По легенде, в купальскую ночь роса смывает морщины и дарит красоту.

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Гадания на Ивана Купала

Из года в год украинские красавицы гадают в этот день на своего "суженого". Для того, чтобы узнать имя будущей судьбы существует множество различных гаданий. О том, как гадать на Ивана Купала - рассказывает Главред.

Самый распространенный способ, это выйти на улицу и спросить у первого встречного мужчины его имя. Именно так будут звать вашего суженого.

венок_Ивана Купала_Иван Купалы_Иван Купала

Гадание на Ивана Купала на свечах

Для этого нужна восковая церковная свеча. Ее нужно поломать на части, растопить в ложке над огнем от купальского костра и вылить в чашку с холодной водой. Затем нужно держать полученную фигурку перед огнем и смотреть на тень от нее - таким образом увиденное подскажет ответ на заданный вопрос.

Что значит изображение:

  • кольцо или корона – скорая свадьба,
  • сундук (кошелек) – богатство,
  • сердце – крепкая любовь,
  • флаг – нежданный гость,
  • звезда – удача,
  • цветок – новый поклонник,
  • человек – хороший друг,
  • волнообразная фигура – исполнение желаний,
  • полосы – приятное путешествие.
Ивана Купала

Гадание на Ивана Купала с расческой

Перед сном в постель с собой нужно взять расческу. Однако волосы ею расчесывать не нужно. Ее следует положить под подушку и проговорить магические слова: "Суженый, мой ряженый, приди ко мне и расчеши мои волосы". После этого во сне появится мужчина, который будет будущей судьбой.

Гадание на Ивана Купала перед сном

Для того, чтобы ночью на Ивана Купала приснился вещий сон, нужно еще на закате солнца собрать семь разных цветов и положить их под подушку. В этом букете обязательно должны быть папоротник и чертополох. Перед тем, как лечь на подушку, нужно сказать фразу: "Суженый жених, приди в мой сад погулять, себя показать!".

Гадание на Ивана Купала на папоротнике

В полночь с 6 на 7 июля нужно сорвать столько листьев папоротника, сколько у девушки ухажеров, а каждого жениха пометить разноцветными нитками. Эти листочки нужно прижать ко дну водоема и посмотреть какой листок папоротника быстрее всех всплывет. Тот и мужем станет.

Гадание на Ивана Купала с зеркалом

Для этого нужно сесть перед зеркалом и зажечь свечу. Важно поставьте ее так, чтобы она отражалась в зеркале. Вокруг должна быть тишина и темнота. Зеркало через некоторое время начнет темнеть, что будет означать приход суженого, который должен подойти сзади, поэтому в этот момент ни в коем случае нельзя отводить взгляд от зеркала и оборачиваться.

Ивана Купала традиции гадание
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