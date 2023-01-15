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Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

15 января 2023, 12:00
Расскажем, как гадать на Крещение, чтобы узнать, что произойдет в ближайшие 12 месяцев.
Крещенские гадания 2023
Крещенские гадания 2023 / pixabay.com

Святки – это не только череда зимних праздников, во время которых принято посевать, колядовать и щедровать, ходить в храм, в гости и приглашать гостей, накрывать богатые столы и варить кутю, но и магический период. Именно с 7 января и до 19 января можно узнать свое будущее с помощью крещенских гаданий.

Крещенские гадания: что это

В ночь с 18 на 19 января по поверьям можно узнать свою судьбу. Существует множество способов заглянуть в будущее, но церковь настроена против таких способов. Священнослужители считают, что человек должен идти по жизни и смиренно принимать все, что происходит. Также церковь отвергает всякое упоминание о магии и считает это грехом.

Однако в народе вера в магические приемы не угасает веками. Считается, что в крещенскую ночь можно узнать будущее, имя суженого и многое другое. Также в народе бытует мнение, что крещенские гадания – это единственное время, когда можно получить правдивую информацию. Объяснение этому тонкая грань между нашим материальным миром и потусторонним.

Как гадать на Крещение: способы

Узнать свою судьбу может каждый главное знать, как гадать на Крещение, способы и методы. Предлагаем наиболее безобидные и простые способы заглянуть в будущее.

Гадание на Крещение на имя суженого поможет определиться с выбором молодого человека, особенно, если таковых у девушки несколько, и она не может сделать выбор. Для этого понадобятся красивые и спелые яблоки в количестве равном количеству ухажеров. Каждому фрукту нужно дать имя молодого человека и вырезать инициалы ножом. Все яблоки нужно сложить в миску, выключить в комнате свет и откусить от каждого по куску. Самое сладкое и вкусное нужно отложить в сторону. После этого нужно включить свет и посмотреть на инициалы. Именно этот молодой человек имеет серьезные намерения.

Также гадать на суженого можно по лаю собак. Если соседские собаки лают высоким и чистым голосом, то жених будет молодым, если же лай сиплый, хриплый и отрывистый, то жених будет в годах.

Также узнать свое будущее можно по звукам, которые доносятся из храма в крещенскую ночь. Если подойти к зданию храма, то можно услышать печальные песнопения, которые предвещают кончину близких, неприятности и трудности, а можно услышать музыку венчания. Это означает, что в новом году кто-то из родных или сам гадающий создаст семью.

Особенной популярностью пользуется гадание на Крещение на 12 желаний. Для этого нужны 12 кусочков бумаги. На них пишутся 12 желаний, и каждая бумажка кладется под подушку на ночь. Утром 19 января нужно достать три кусочка и прочитать. Эти три желания сбудутся в течение года.

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