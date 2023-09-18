Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

19 сентября День ангела празднует только одна обладательница женского имени.

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День ангела 19 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (NJ), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 19 сентября по новому православному календарю.

Именины 19 сентября: мужские имена

Алексей - означает "предотвращать", "защищать";

означает "предотвращать", "защищать"; Гавриил - "моя мощь — Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога";

"моя мощь — Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога"; Георгий, Егор - означает "земледелец";

означает "земледелец"; Давид - означает "возлюбленный", "любимый", "любимец";

означает "возлюбленный", "любимый", "любимец"; Игорь - означает "тот, что оберегает имя бога";

означает "тот, что оберегает имя бога"; Константин - означает "постоянный", "стойкий";

означает "постоянный", "стойкий"; Макар - означает "блаженный", "счастливый";

означает "блаженный", "счастливый"; Николай - означает "побеждать", "народ";

означает "побеждать", "народ"; Нил - означает "темный", "мутный";

означает "темный", "мутный"; Теодор, Федор - означает "божий дар", "подаренный богом";

означает "божий дар", "подаренный богом"; Трофим - означает "кормилец".

Именины 19 сентября: женские имена

Мария - означает "госпожа". Владелица этого имени способна добиться успеха практически в любой области. Ей открываются многообещающие перспективы в таких сферах, как изобразительное искусство, литературное творчество и редактирование. Как правило, путь к успеху начинает проявляться во второй половине её жизни. Мария обладает умом и может проявлять интерес к политической деятельности, в которой она также может добиться значительных достижений. Главным для неё всегда остается семья. Она подходит к выбору будущего супруга с осмотрительностью, придавая большое значение его пониманию и вниманию к ней. Мария играет роль основной опоры в семье и часто определяет направление действий мужа. Важные решения она, как правило, не принимает без своего согласия, и её мнение имеет решающее значение.

Кто родился 19 сентября

Юлия Джима , украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014).

, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014). Даниэль Панабэйкер , американская актриса.

, американская актриса. Валерий Гончаров , украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004).

, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004). Элисон Суини , американская актриса.

, американская актриса. Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), британская супермодель, актриса и певица.

(настоящее имя Лесли Хорнби), британская супермодель, актриса и певица. Оксана Забужко , украинская писательница, поэтесса и эссеистка.

, украинская писательница, поэтесса и эссеистка. Виктор Андриенко , украинский актер кино и телевидения, комик.

, украинский актер кино и телевидения, комик. Евгений Станкович , украинский композитор, председатель Национального союза композиторов Украины.

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