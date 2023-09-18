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Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
18 сентября 2023, 11:56 обновлено 18 сентября, 11:56
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19 сентября День ангела празднует только одна обладательница женского имени.
День ангела 19 сентября
День ангела 19 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (NJ), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 19 сентября по новому православному календарю.

Именины 19 сентября: мужские имена

  • Алексей - означает "предотвращать", "защищать";
  • Гавриил - "моя мощь — Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога";
  • Георгий, Егор - означает "земледелец";
  • Давид - означает "возлюбленный", "любимый", "любимец";
  • Игорь - означает "тот, что оберегает имя бога";
  • Константин - означает "постоянный", "стойкий";
  • Макар - означает "блаженный", "счастливый";
  • Николай - означает "побеждать", "народ";
  • Нил - означает "темный", "мутный";
  • Теодор, Федор - означает "божий дар", "подаренный богом";
  • Трофим - означает "кормилец".

Именины 19 сентября: женские имена

Мария - означает "госпожа". Владелица этого имени способна добиться успеха практически в любой области. Ей открываются многообещающие перспективы в таких сферах, как изобразительное искусство, литературное творчество и редактирование. Как правило, путь к успеху начинает проявляться во второй половине её жизни. Мария обладает умом и может проявлять интерес к политической деятельности, в которой она также может добиться значительных достижений. Главным для неё всегда остается семья. Она подходит к выбору будущего супруга с осмотрительностью, придавая большое значение его пониманию и вниманию к ней. Мария играет роль основной опоры в семье и часто определяет направление действий мужа. Важные решения она, как правило, не принимает без своего согласия, и её мнение имеет решающее значение.

Кто родился 19 сентября

  • Юлия Джима, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка (2014).
  • Даниэль Панабэйкер, американская актриса.
  • Валерий Гончаров, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004).
  • Элисон Суини, американская актриса.
  • Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби), британская супермодель, актриса и певица.
  • Оксана Забужко, украинская писательница, поэтесса и эссеистка.
  • Виктор Андриенко, украинский актер кино и телевидения, комик.
  • Евгений Станкович, украинский композитор, председатель Национального союза композиторов Украины.

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День ангела именины
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