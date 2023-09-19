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Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
19 сентября 2023, 13:46 обновлено 19 сентября, 14:10
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Традиционно, в этот день именины празднуют много мужчин, а среди женщин только Татьяны.
День ангела 20 сентября
День ангела 20 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Lutz), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 20 сентября по новому православному календарю.

Именины 20 сентября: мужские имена

  • Александр - означает "защитник людей";
  • Василий - означает "царский", "царственный";
  • Иван - означает "дар Бога", "Божья милость";
  • Иларион - означает "весёлый", "радостный", "тихий";
  • Михаил - означает "кто как Бог".
  • Олег - означает "святой", "священный";
  • Остап - означает "твердый", "стойкий", "прочный";
  • Теодор, Федор - означает "божий дар", "подаренный богом";
  • Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 20 сентября: женские имена

Татьяна - переводится как "устроительница" или "учредительница". Татьяна обладает стойкой целеустремленностью, иногда идя к своей цели настойчиво, даже не всегда замечая вокруг себя. Ее стремление занять лидирующую позицию часто вызывает у ее близких, друзей и коллег ощущение тирании. У Татьяны также прекрасное чувство юмора, которое позволяет ей выходить из сложных ситуаций без негативных последствий и потерь.

В отношениях с мужем она проявляет признаки руководителя и стремится оказать влияние на него, пытаясь управлять семейными делами. Иногда она может проявлять авторитарность и повышать голос, когда домочадцы не следуют ее указаниям. В роли матери она очень заботлива и требовательна, но дети немного боятся Татьяну.

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Кто родился 20 сентября

  • Юлия Батенкова-Бауман, украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр;
  • Юлиан Дракслер, немецкий футболист, полузащитник сборной Германии;
  • Мун Бладгуд, американская актриса и модель;
  • Хуан-Пабло Монтоя, колумбийский автогонщик, бывший пилот "Формулы-1";
  • Валерий Перешкура, украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000);
  • Софи Лорен, итальянская киноактриса, лауреат "Оскара";
  • Сергей Ефремов, украинский военный деятель, главнокомандующий национальной обороны Карпатской Украины, подполковник Армии УНР (генерал-хорунжий в эмиграции).

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День ангела именины
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