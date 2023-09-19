Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 20 сентября по новому православному календарю.
Именины 20 сентября: мужские имена
- Александр - означает "защитник людей";
- Василий - означает "царский", "царственный";
- Иван - означает "дар Бога", "Божья милость";
- Иларион - означает "весёлый", "радостный", "тихий";
- Михаил - означает "кто как Бог".
- Олег - означает "святой", "священный";
- Остап - означает "твердый", "стойкий", "прочный";
- Теодор, Федор - означает "божий дар", "подаренный богом";
- Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал".
Именины 20 сентября: женские имена
Татьяна - переводится как "устроительница" или "учредительница". Татьяна обладает стойкой целеустремленностью, иногда идя к своей цели настойчиво, даже не всегда замечая вокруг себя. Ее стремление занять лидирующую позицию часто вызывает у ее близких, друзей и коллег ощущение тирании. У Татьяны также прекрасное чувство юмора, которое позволяет ей выходить из сложных ситуаций без негативных последствий и потерь.
В отношениях с мужем она проявляет признаки руководителя и стремится оказать влияние на него, пытаясь управлять семейными делами. Иногда она может проявлять авторитарность и повышать голос, когда домочадцы не следуют ее указаниям. В роли матери она очень заботлива и требовательна, но дети немного боятся Татьяну.
Кто родился 20 сентября
- Юлия Батенкова-Бауман, украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр;
- Юлиан Дракслер, немецкий футболист, полузащитник сборной Германии;
- Мун Бладгуд, американская актриса и модель;
- Хуан-Пабло Монтоя, колумбийский автогонщик, бывший пилот "Формулы-1";
- Валерий Перешкура, украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000);
- Софи Лорен, итальянская киноактриса, лауреат "Оскара";
- Сергей Ефремов, украинский военный деятель, главнокомандующий национальной обороны Карпатской Украины, подполковник Армии УНР (генерал-хорунжий в эмиграции).
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