Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Традиционно, в этот день именины празднуют много мужчин, а среди женщин только Татьяны.

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День ангела 20 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Lutz), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 20 сентября по новому православному календарю.

Именины 20 сентября: мужские имена

Александр - означает "защитник людей";

- означает "защитник людей"; Василий - означает "царский", "царственный";

- означает "царский", "царственный"; Иван - означает "дар Бога", "Божья милость";

- означает "дар Бога", "Божья милость"; Иларион - означает "весёлый", "радостный", "тихий";

- означает "весёлый", "радостный", "тихий"; Михаил - означает "кто как Бог".

- означает "кто как Бог". Олег - означает "святой", "священный";

- означает "святой", "священный"; Остап - означает "твердый", "стойкий", "прочный";

- означает "твердый", "стойкий", "прочный"; Теодор, Федор - означает "божий дар", "подаренный богом";

- означает "божий дар", "подаренный богом"; Ян - означает "Яхве (Бог) помиловал".

Именины 20 сентября: женские имена

Татьяна - переводится как "устроительница" или "учредительница". Татьяна обладает стойкой целеустремленностью, иногда идя к своей цели настойчиво, даже не всегда замечая вокруг себя. Ее стремление занять лидирующую позицию часто вызывает у ее близких, друзей и коллег ощущение тирании. У Татьяны также прекрасное чувство юмора, которое позволяет ей выходить из сложных ситуаций без негативных последствий и потерь.

В отношениях с мужем она проявляет признаки руководителя и стремится оказать влияние на него, пытаясь управлять семейными делами. Иногда она может проявлять авторитарность и повышать голос, когда домочадцы не следуют ее указаниям. В роли матери она очень заботлива и требовательна, но дети немного боятся Татьяну.

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Кто родился 20 сентября

Юлия Батенкова-Бауман , украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр;

, украинская биатлонистка, лыжница, призер Паралимпийских игр; Юлиан Дракслер , немецкий футболист, полузащитник сборной Германии;

, немецкий футболист, полузащитник сборной Германии; Мун Бладгуд , американская актриса и модель;

, американская актриса и модель; Хуан-Пабло Монтоя , колумбийский автогонщик, бывший пилот "Формулы-1";

, колумбийский автогонщик, бывший пилот "Формулы-1"; Валерий Перешкура , украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000);

, украинский гимнаст, серебряный призер Олимпийских игр (2000); Софи Лорен , итальянская киноактриса, лауреат "Оскара";

, итальянская киноактриса, лауреат "Оскара"; Сергей Ефремов , украинский военный деятель, главнокомандующий национальной обороны Карпатской Украины, подполковник Армии УНР (генерал-хорунжий в эмиграции).

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