Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Сегодня День ангела празднует Прасковья, а также обладатели семи мужских имен.

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День ангела 22 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Anna M), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 22 сентября по новому православному календарю.

Именины 22 сентября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защитник людей";

Вениамин -в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын";

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Кузьма - в переводе означает "мир";

Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";

Мартин -в переводе означает "марсов";

Николай -в переводе означает "побеждать", "народ";

Петр - в переводе означает "скала", "камень".

Именины 22 сентября: женские имена

Прасковья - в переводе означает "пятница", "канун праздника (субботы)". Женщины, носящие имя Прасковья, обычно проявляют такие характеристики, как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не переносит лжи и может быть строгой по отношению к тем, кто ей врет. Она также оценивает других людей по тем же критериям. Ей не важно их социальное или служебное положение, но она очень ценит доброту, честность и порядочность. Прасковья также требовательна и самокритична к себе. Ее прямолинейность иногда смягчается ее чувством юмора.

Девушки, рожденные зимой или осенью и носящие имя Прасковья, часто бывают скрытыми и не раскрываются полностью даже перед близкими подругами. Тем не менее, им можно доверить любую тайну.

Кто родился 22 сентября

Том Фелтон , актер, известный ролью Драго Мелфоя в фильмах о Гарри Поттере;

, актер, известный ролью Драго Мелфоя в фильмах о Гарри Поттере; Андрей Дещица , посол Украины в Финляндии (2007-2012 годы), и посол в Польше (2014-2022)

, посол Украины в Финляндии (2007-2012 годы), и посол в Польше (2014-2022) Шарль Николь , французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии 1928 года.

, французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии 1928 года. Ицхак Герцог , политический и государственный деятель, президент Израиля.

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