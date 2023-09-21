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Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
21 сентября 2023, 10:05
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Сегодня День ангела празднует Прасковья, а также обладатели семи мужских имен.
День ангела 22 сентября
День ангела 22 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Anna M), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 22 сентября по новому православному календарю.

Именины 22 сентября: мужские имена

Александр - в переводе означает "защитник людей";

Вениамин -в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын";

видео дня

Кузьма - в переводе означает "мир";

Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";

Мартин -в переводе означает "марсов";

Николай -в переводе означает "побеждать", "народ";

Петр - в переводе означает "скала", "камень".

Именины 22 сентября: женские имена

Прасковья - в переводе означает "пятница", "канун праздника (субботы)". Женщины, носящие имя Прасковья, обычно проявляют такие характеристики, как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не переносит лжи и может быть строгой по отношению к тем, кто ей врет. Она также оценивает других людей по тем же критериям. Ей не важно их социальное или служебное положение, но она очень ценит доброту, честность и порядочность. Прасковья также требовательна и самокритична к себе. Ее прямолинейность иногда смягчается ее чувством юмора.

Девушки, рожденные зимой или осенью и носящие имя Прасковья, часто бывают скрытыми и не раскрываются полностью даже перед близкими подругами. Тем не менее, им можно доверить любую тайну.

Кто родился 22 сентября

  • Том Фелтон, актер, известный ролью Драго Мелфоя в фильмах о Гарри Поттере;
  • Андрей Дещица, посол Украины в Финляндии (2007-2012 годы), и посол в Польше (2014-2022)
  • Шарль Николь, французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии 1928 года.
  • Ицхак Герцог, политический и государственный деятель, президент Израиля.

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День ангела именины
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