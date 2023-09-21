Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 22 сентября по новому православному календарю.
Именины 22 сентября: мужские имена
Александр - в переводе означает "защитник людей";
Вениамин -в переводе означает "сын моей правой руки", или "счастливый сын";
Кузьма - в переводе означает "мир";
Макар - в переводе означает "блаженный", "счастливый";
Мартин -в переводе означает "марсов";
Николай -в переводе означает "побеждать", "народ";
Петр - в переводе означает "скала", "камень".
Именины 22 сентября: женские имена
Прасковья - в переводе означает "пятница", "канун праздника (субботы)". Женщины, носящие имя Прасковья, обычно проявляют такие характеристики, как честность, принципиальность и справедливость. Прасковья не переносит лжи и может быть строгой по отношению к тем, кто ей врет. Она также оценивает других людей по тем же критериям. Ей не важно их социальное или служебное положение, но она очень ценит доброту, честность и порядочность. Прасковья также требовательна и самокритична к себе. Ее прямолинейность иногда смягчается ее чувством юмора.
Девушки, рожденные зимой или осенью и носящие имя Прасковья, часто бывают скрытыми и не раскрываются полностью даже перед близкими подругами. Тем не менее, им можно доверить любую тайну.
Кто родился 22 сентября
- Том Фелтон, актер, известный ролью Драго Мелфоя в фильмах о Гарри Поттере;
- Андрей Дещица, посол Украины в Финляндии (2007-2012 годы), и посол в Польше (2014-2022)
- Шарль Николь, французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии 1928 года.
- Ицхак Герцог, политический и государственный деятель, президент Израиля.
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