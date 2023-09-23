Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день именины празднуют женщины с редкосным именем - Фекла.

https://glavred.info/holidays/imeniny-24-sentyabrya-po-novomu-kalendaryu-kogo-nuzhno-pozdravit-v-etot-den-10503028.html Ссылка скопирована

День ангела 24 сентября / Коллаж Главред, фото Instagram (cute_baby_treasures_), flickr (Kris Carillo)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 24 сентября по новому православному календарю.

Именины 24 сентября: мужские имена

Андрей - означает "мужественный";

означает "мужественный"; Антон - означает "достойный похвалы" или "вступающий в бой;

означает "достойный похвалы" или "вступающий в бой; Василий - означает "царский", "царственный";

означает "царский", "царственный"; Виталий - означает "жизненный";

означает "жизненный"; Владислав - означает "владеть", "слава";

означает "владеть", "слава"; Давид - значает "возлюбленный", "любимый", "любимец";

значает "возлюбленный", "любимый", "любимец"; Ибрагим - означает "отец народов", "возвышенный отец";

означает "отец народов", "возвышенный отец"; Павел - означает "малый", "небольшой";

означает "малый", "небольшой"; Сергей - означает "высокий", "знатный";

означает "высокий", "знатный"; Степан - означает"венок".

Именины 24 сентября: женские имена

Фекла - означает "Слава Божья". Характер Феклы является сложным и противоречивым, что частично наследуется от её отца. Девушки с этим именем обычно обладают сильной волей и редко поддаются чужому влиянию. Они принципиальны и бывают насмешливыми. Внешне они могут казаться спокойными и равнодушными, но внутри горят страстью - они творческие и эмоциональные, обладают талантом. Они также обладают яркой харизмой и часто проявляют себя как женщины с мужественным характером. Феклы строят свои моральные принципы и строго придерживаются их. Однако, есть и некоторые отрицательные черты - склонность к замкнутости, изменчивость, своенравие, недостаток самодисциплины и неорганизованность.

Кто родился 24 сентября

Шон Крехан , американский барабанщик Ню-метал группы Slipknot;

, американский барабанщик Ню-метал группы Slipknot; Елена Петрова , украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр;

, украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр; Артем Полежака , украинский поэт-слеммер, певец и шоумен;

, украинский поэт-слеммер, певец и шоумен; Людмила Йосипенко , украинская легкоатлетка;

, украинская легкоатлетка; Бен Платт , американский актер, автор песен и исполнитель;

, американский актер, автор песен и исполнитель; Василий Тракало , украинский журналист, писатель, редактор;

, украинский журналист, писатель, редактор; Кевин Сорбо , американский киноактер.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.