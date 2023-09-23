Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день именины празднуют женщины с редкосным именем - Фекла.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 24 сентября по новому православному календарю.
Именины 24 сентября: мужские имена
- Андрей - означает "мужественный";
- Антон - означает "достойный похвалы" или "вступающий в бой;
- Василий - означает "царский", "царственный";
- Виталий - означает "жизненный";
- Владислав - означает "владеть", "слава";
- Давид - значает "возлюбленный", "любимый", "любимец";
- Ибрагим - означает "отец народов", "возвышенный отец";
- Павел - означает "малый", "небольшой";
- Сергей - означает "высокий", "знатный";
- Степан - означает"венок".
Именины 24 сентября: женские имена
- Фекла - означает "Слава Божья". Характер Феклы является сложным и противоречивым, что частично наследуется от её отца. Девушки с этим именем обычно обладают сильной волей и редко поддаются чужому влиянию. Они принципиальны и бывают насмешливыми. Внешне они могут казаться спокойными и равнодушными, но внутри горят страстью - они творческие и эмоциональные, обладают талантом. Они также обладают яркой харизмой и часто проявляют себя как женщины с мужественным характером. Феклы строят свои моральные принципы и строго придерживаются их. Однако, есть и некоторые отрицательные черты - склонность к замкнутости, изменчивость, своенравие, недостаток самодисциплины и неорганизованность.
Кто родился 24 сентября
- Шон Крехан, американский барабанщик Ню-метал группы Slipknot;
- Елена Петрова, украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр;
- Артем Полежака, украинский поэт-слеммер, певец и шоумен;
- Людмила Йосипенко, украинская легкоатлетка;
- Бен Платт, американский актер, автор песен и исполнитель;
- Василий Тракало, украинский журналист, писатель, редактор;
- Кевин Сорбо, американский киноактер.
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