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Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
23 сентября 2023, 12:00 обновлено 23 сентября, 12:00
В этот день именины празднуют женщины с редкосным именем - Фекла.
День ангела 24 сентября
День ангела 24 сентября / Коллаж Главред, фото Instagram (cute_baby_treasures_), flickr (Kris Carillo)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 24 сентября по новому православному календарю.

Именины 24 сентября: мужские имена

  • Андрей - означает "мужественный";
  • Антон - означает "достойный похвалы" или "вступающий в бой;
  • Василий - означает "царский", "царственный";
  • Виталий - означает "жизненный";
  • Владислав - означает "владеть", "слава";
  • Давид - значает "возлюбленный", "любимый", "любимец";
  • Ибрагим - означает "отец народов", "возвышенный отец";
  • Павел - означает "малый", "небольшой";
  • Сергей - означает "высокий", "знатный";
  • Степан - означает"венок".

Именины 24 сентября: женские имена

  • Фекла - означает "Слава Божья". Характер Феклы является сложным и противоречивым, что частично наследуется от её отца. Девушки с этим именем обычно обладают сильной волей и редко поддаются чужому влиянию. Они принципиальны и бывают насмешливыми. Внешне они могут казаться спокойными и равнодушными, но внутри горят страстью - они творческие и эмоциональные, обладают талантом. Они также обладают яркой харизмой и часто проявляют себя как женщины с мужественным характером. Феклы строят свои моральные принципы и строго придерживаются их. Однако, есть и некоторые отрицательные черты - склонность к замкнутости, изменчивость, своенравие, недостаток самодисциплины и неорганизованность.

Кто родился 24 сентября

  • Шон Крехан, американский барабанщик Ню-метал группы Slipknot;
  • Елена Петрова, украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр;
  • Артем Полежака, украинский поэт-слеммер, певец и шоумен;
  • Людмила Йосипенко, украинская легкоатлетка;
  • Бен Платт, американский актер, автор песен и исполнитель;
  • Василий Тракало, украинский журналист, писатель, редактор;
  • Кевин Сорбо, американский киноактер.

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День ангела именины
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