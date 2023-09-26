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Именины 27 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
26 сентября 2023, 10:14 обновлено 26 сентября, 10:14
В этот день свои именины празднуют женщины с очень редкими именами - Акулина и Феврония.
День ангела 29 вересня
День ангела 27 вересня / Коллаж Главред, фото flickr (Sepi V), Instagram (cute_baby_treasures_)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 27 сентября по новому православному календарю.

Именины 27 сентября: мужские имена

  • Аристарх - в переводе означает "самый лучший";
  • Виктор - в переводе означает "победитель";
  • Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";
  • Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
  • Игнат - в переводе означает "огонь";
  • Марк - в переводе означает "родившийся в марте";
  • Михаил - в переводе означает "кто как Бог";
  • Петр - в переводе означает "скала", "камень";
  • Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 27 сентября: женские имена

  • Акулина - в переводе означает "орлица". С возрастом, Акулина не изменяет своего характера сильно. Её характерная резкость, конечно, наиболее выражена в подростковом возрасте, но даже в более поздние годы она все равно заметна. Влюбчивость Акулины также остается важной чертой её характера. Она предпочитает флирт долгое время, а не серьезные, длительные отношения. Важно отметить, что Акулина всегда проявляет порядочность и серьезное отношение к дружбе, и она является настоящим надежным другом. Увы, у Акулины редко бывают гармоничные семейные отношения. Её резкий характер и, конечно, склонность к влюбчивости могут создать преграды для установления крепких связей в семье. Даже если Акулина решит выйти замуж, с большой вероятностью она может стать инициатором разрыва отношений.
  • Феврония - в переводе означает "радостная", "веселая". Тайна имени Феврония заключается в особой проницательности и чуткости её обладательницы. Это нежное существо, как внешне, так и духовно, которое посвящает свою жизнь улучшению мира и развитию высоких моральных ценностей у окружающих. Девушка воспринимает любую несправедливость с большой чувствительностью, и она очень уязвима перед человеческой жестокостью. В её детстве даже мелочи могут вызвать слёзы.

Кто родился 27 сентября

  • Франческо Тотти, итальянский футболист, вице-чемпион Европы;
  • Оксана Радушинская, украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая;
  • Лилия Демидюк, украинская писательница и литературовед;
  • Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины;
  • Аврил Лавинь, канадская певицаАврил Лавинь, канадская певица

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День ангела именины
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