Именины 27 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

В этот день свои именины празднуют женщины с очень редкими именами - Акулина и Феврония.
День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 27 сентября по новому православному календарю.
Именины 27 сентября: мужские имена
- Аристарх - в переводе означает "самый лучший";
- Виктор - в переводе означает "победитель";
- Герман - в переводе означает "единоутробный", "близкий", "родной";
- Дмитрий - в переводе означает "посвящённый богине Деметре";
- Игнат - в переводе означает "огонь";
- Марк - в переводе означает "родившийся в марте";
- Михаил - в переводе означает "кто как Бог";
- Петр - в переводе означает "скала", "камень";
- Федор - в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар".
Именины 27 сентября: женские имена
- Акулина - в переводе означает "орлица". С возрастом, Акулина не изменяет своего характера сильно. Её характерная резкость, конечно, наиболее выражена в подростковом возрасте, но даже в более поздние годы она все равно заметна. Влюбчивость Акулины также остается важной чертой её характера. Она предпочитает флирт долгое время, а не серьезные, длительные отношения. Важно отметить, что Акулина всегда проявляет порядочность и серьезное отношение к дружбе, и она является настоящим надежным другом. Увы, у Акулины редко бывают гармоничные семейные отношения. Её резкий характер и, конечно, склонность к влюбчивости могут создать преграды для установления крепких связей в семье. Даже если Акулина решит выйти замуж, с большой вероятностью она может стать инициатором разрыва отношений.
- Феврония - в переводе означает "радостная", "веселая". Тайна имени Феврония заключается в особой проницательности и чуткости её обладательницы. Это нежное существо, как внешне, так и духовно, которое посвящает свою жизнь улучшению мира и развитию высоких моральных ценностей у окружающих. Девушка воспринимает любую несправедливость с большой чувствительностью, и она очень уязвима перед человеческой жестокостью. В её детстве даже мелочи могут вызвать слёзы.
Кто родился 27 сентября
- Франческо Тотти, итальянский футболист, вице-чемпион Европы;
- Оксана Радушинская, украинская журналистка, поэтесса, писательница теле- и радиоведущая;
- Лилия Демидюк, украинская писательница и литературовед;
- Елена Юрковская, пятикратная паралимпийская чемпионка, Герой Украины;
- Аврил Лавинь, канадская певицаАврил Лавинь, канадская певица
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